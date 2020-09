BOKHANDELN I VIMMERBY LÄGGS NER I HÖST

I flera år har Annicha Gustafsson och Tove Karlstedt drivit Vimmerby bokhandel.

Nu läggs verksamheten ner och utförsäljningen börjar från och med nästa vecka, något som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om.

”Vi räknar med att avsluta försäljningen i mitten av oktober och tömma lokalen till nästa månadsskifte”, säger Annicha Gustafsson till VT.

"Hoppats in i det sista"

Bokhandeln har legat ute till försäljning i drygt ett år men de har inte lyckats hitta en efterträdare.

”Att sälja och gå vidare har vi haft i bakhuvudet hela tiden, men vi har haft flera intressenter under resans gång. En intressent klev av så sent som nu, så visst har vi hoppats in i det sista. Vi har gjort vårt bästa för att hitta någon som verkligen ville ta över”, säger Tove Karlstedt till VT.

De anser att butiken i Vimmerby har gått bra och slutar för att de vill hitta på något annat. Det är totalt fem personer som är anställda i butiken.