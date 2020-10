Fibersatsning har tagit stopp – når inte önskad täckningsgrad

Installationen av fiber för de som bor i norra delen av Vimmerby kommun är i dagsläget inte aktuellt. – Vi har fått in knappt 140 beställningar och för att statsbidraget på 10,7 miljoner skulle falla ut behövs 180 beställningar, säger Torbjörn Swahn, vd för Vimmerby Fibernät.

Föreningen Sevede Fibers arbete för att få bredband till bostäderna i norra delen av Vimmerby kommun har pågått i flera års tid.

Efter flera tidigare försök var tanken att projektet, som togs över av Vimmerby Fibernät under våren 2020, skulle få en lösning. För att kunna ta del av det ändamålsenliga bidraget på 10,7 miljoner kronor var det nödvändigt att 85 procent av hushållen gav tummen upp.

Täckningsgraden har inte uppnåtts och projektet har därför fått ett oväntat stopp.

– Vi har tittat över projektet sedan vi fick uppdraget från Vimmerby kommun förvaltning (VKF) och gjorde två utskick för att få in tillräckligt många beställningar för att kunna genomföra projektet och ta bidraget i anspråk också. Kommunen är sedan tidigare beviljade bidrag för utbyggnaden, drygt 10,7 miljoner kronor, säger Torbjörn Swahn, vd för Vimmerby Fibernät.

"Ser lite mörkt ut"

Gensvaret för de två utskicken har varit helt okej men det räcker inte för att genomföra projektet med det bidrag som finns. Vimmerby Fibernät har tillsammans med den ekonomiska föreningen försökt sälja in fibersatsningen till kommuninvånare i norra och västra delen genom att skicka personliga utskick till varje fastighetsägare.

– Totalt sett var bedömningen att det fanns 214 permanentboende i fastigheter inom detta område. Av dem behövde vi få in 182 beställningar för att bidraget skulle falla ut och vi har fått in strax under 140 beställningar.

Hur ser du på fiberprojektets framtid?

– Som det ser ut nu så ser det lite mörkt ut men vi ska givetvis diskutera frågan med ägarbolaget VKF. Detta projekt är ett väldigt stort ekonomiskt risktagande. Om vi uppnår de 182 beställningarna, som krävs för att få ut bidraget, har ägaren sagt att vi ska genomföra projektet. På grund av att vi inte har nått det så måste vi dels undersöka om det finns något annat att göra och dels måste vi summera projektet och ge VKF en möjlighet att uttala sig.

Vad anger de som säger nej för skäl?

– Det finns en blandad kompott. Många tror att man kommer lösa det med hjälp av 5G och många äldre ser inte behovet till en sådan investering för att de är lite för gamla.

Hur ser du på sådant resonemang?

– Fiber är framtidssäkert. Det kommer alltid vara en kapacitet till att följa med i utvecklingen. Fiberanslutningen är i min värld lika viktigt som att man har VA eller el, det vill man gärna ha till sin fastighet. Om man bedriver till exempel lantbruk eller någon annan verksamhet på landsbygden så är det viktigt med fIber.

"Får se om det finns någon möjlighet"

Införsäljningen har pågått under coronapandemin, något som har gjort det svårare att få folk övertygade.

– Det har varit en svårighet att man inte har kunnat samla ihop folk till större träffar för att informera och resonera kring fiberfrågan.

Trots att förutsättningarna har förändrats radikalt så ger inte Swahn upp.

– Vi är inte riktigt färdiga med att säga att projektet inte blir av. Jag tror att vi har lite kontakter kvar att undersöka. Vi får se om det finns någon möjlighet att komma vidare men det är här vi är i dagsläget.