Lista: Så bra var länets föreningar på att samla in pantburkar 2020

Föreningslivet i Kalmar län får nästan 600 000 kronor för att ha samlat in burkar och flaskor i Pantameras miljötävling Föreningskampen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

134 föreningar i Kalmar län deltog i 2020 års upplaga av Föreningskampen och samlade in 654 231 burkar och PET-flaskor under 2020. De deltagande föreningarna får ett tillskott på nästan 600 000 kronor.

Pantameras miljötävling Föreningskampen har genomförts i åtta år. Tävlingen innebär att föreningarna får ersättning för samtliga burkar och PET-flaskor de samlar in, likaså för skadade och privatimporterade burkar som inte ger någon pant.

Över 2 000 föreningar deltog i förra årets tävling och samlade in över 18 miljoner brukar och PET-flaskor, vilket ger över 16 miljoner kronor till landets föreningsliv.

”Det har naturligtvis varit tuffare för föreningarna att samla in pant med de begränsningar som pandemin har inneburit med färre sammankomster, cuper, matcher och lagaktiviteter. Att så många föreningar ändå valt att samla in pant som ett sätt att få in pengar till föreningskassan och samtidigt göra en fin insats för miljön är mycket glädjande”, säger Rickard Andersson, strategisk marknadsförare på Pantamera/Returpack, i ett pressmeddelande.

Målilla GoIF tvåa i länet

Trots coronapandemin lyckades de 134 föreningarna i Kalmar län samla in 654 231 burkar och flaskor, något som ger en totalt förtjänst på 589 214 kronor.

RM/SSG IF Ungdom var bäst i länet med att samla in 90 350 burkar och flaskor, motsvarande 84 200 kronor. Målilla GoIF:s fotbollssektion är tvåa på länslistan med 41 800 insamlade burkar, motsvarande 40 000 kronor.

Virserums SGF:s hockeysektion kom fyra och fick 27 600 kronor för att ha samlat ihop 31 500 burkar och flaskor. Hultsfreds HF, med 21 950 burkar och flaskor, slutade sexa och erhöll 21 000 kronor. IF Hebe kom nio med 13 804 burkar och flaskor, motsvarande 12 000 kronor.

Klicka här för att se hela listan för hur bra föreningarna i Kalmar län har samlat in burkar och flaskor.