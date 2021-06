Carolina Leijonram säger att man gärna ser en person med lokal anknytning som ny utvecklingschef. Foto: Simon Henriksson

Därför söker kommunen utvecklingschef utan rekryteringsfirma

Utvecklingschefen Thomas Svärd ska gå i pension. Kommunen söker ny utvecklingschef – och man gör det utan rekryteringsfirma.

– Det är ingen ny rutin eller ny policy, säger kommundirektören Carolina Leijonram.

Till hösten väntar pension för utvecklingschefen Thomas Svärd. Nu ska hans ersättare rekryteras. Men kommunen använder inte någon rekryteringsfirma i det här fallet och har valt att annonsera lokalt.

Orsaken är att man vill hitta en person med lokal anknytning, berättar kommundirektören Carolina Leijonram.

– Jag skulle inte kalla det för en ny rutin eller ny policy men vi tar varje tjänst för sig. Just gällande utvecklingschef har vi dels ett fönster här innan semesterperioden där vi kan påbörja rekryteringen och dels vill vi ha in ansökningar från personer med lokal anknytning. Då vill vi pröva lokal media för att se om vi kan rekrytera någon från närområdet. Just den här tjänsten är väldigt viktig för näringslivet. Det är den återkoppling jag får från näringslivet och ser vi gärna att den här tjänsten besätts av någon som känner till närområdet eller är hemvändare. Vi tror att vi når hemvändare som bevakar lokal media, säger Carolina Leijonram.

"Måste vägas in"

Sista ansökningdatum är satt till 13 juni men redan har ett 20-tal ansökningar kommit in.

– Jag har inte varit inne och tittat, så jag har ingen bild av rekryteringsläget ännu. När tiden har gått ut kommer jag sätta mig ned och titta igenom ansökningar. Det ramlar in ansökningar får jag till mig och det känns förstås väldigt bra, spännande och roligt. Vår egen HR-avdelning är behjälplig och man har sagt att man ska försöka prioritera det, så jag får god hjälp.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med att rekrytera utan rekryteringsfirma?

– Dels måste man ha kapacitet för att rekrytera internt. När det gäller tjänster på hög nivå är det viktigt att matchning sker och det finns andra som är proffs på det. Man får väldigt god hjälp i att ta fram personer som matchar tjänsten. Det kostar samtidigt en del, men det är en felrekrytering som är mest kostsam. Det måste vägas mot varandra och på strategisk nivå eller expertfunktion så kan de som är proffs på det här använda sig av searchfunktioner som vi inte kan göra internt. Rekryteringsfirmor har ett högt etiskt förhållningssätt när det gäller search. De scannar av marknaden och har mycket kontakter i sina banker. Det sker med väldigt hög sekretess som vi aldrig får ta del av, säger hon och fortsätter:

– Vissa tjänster är svårare att rekrytera till och det klarar vi inte själva för att få den absolut bästa kandidaten som matchar jobbet. Det kan bero på val av tjänst, kostnad kontra egna resurser och om search ska användas eller inte. Det måste vägas in.

Stor förståelse

Carolina Leijonram tycker förstås det är synd att tappa Thomas Svärd men har samtidigt stor förståelse för hans beslut.

– Han har gjort ett jättebra jobb och det vet han om att jag tycker. Jag hade gärna behållit honom ytterligare, men jag har både respekt och förståelse för hans beslut. Han pratade om det här redan när han anställdes, så jag kan inte säga att jag blev överraskad. Han har varit öppen med det här hela vägen.

Svärd har dock erbjudit sig att finnas med under en övergångsperiod.

– Han kommer finnas kvar under hösten, men exakt hur har vi inte gjort upp formerna för ännu. Allt hänger också på att vi lyckas rekrytera en annan person till jobbet. Man ska komma ihåg att den här verksamheten har påverkats starkt av pandemin och det har varit jobb av mycket annan karaktär än man planerat för. Men känslan är att både näringsliv och föreningsliv krokar arm och gör det bästa man kan av situationen.

