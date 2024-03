Nytt artistsläpp till Eksjö stadsfest: ”Nostalgi med Hultsfredsfestival-vibbar”

The Wannadies fick sitt stora genombrott på 90-talet och blev ett av decenniets mest betydande indie pop-band. De uppnådde också internationell uppmärksamhet och turnerade världen över med låtar som "You and Me Song" och "My Hometown".

Efter nära två decennier av frånvaro från musikscenen återförenades bandet 2020. De har sedan dess släppt ny musik och svarat för hyllade konserter.

Bandets frontman Pär Wiksten deltog i TV4-programmet "Så mycket bättre" i höstas. Deras hyllade album "Be a Girl" fyller 30 år 2024. Det firas med en stor turné och Eksjö stadsfest är ett av stoppen.