Poppis popikon återkommer till Eksjö stadsfest i sommar

Timo Räisänen har under sina två decennier som artist lämnat få oberörda med sin musik. Från sina tidiga dagar som gitarrist och producent åt Håkan Hellström till att bli en framgångsrik soloartist, har Timo bjudit på hits som “Fear no darkness promised child" till hyllade tolkningar av Ted Gärdestads verk.

Troféhyllan pryder bland annat P3 Guldmicken, och nio studioalbum fyllda med starka låtar har släppts i denna framgångssaga. Timo har också en given plats som en av Sveriges mest omtyckta liveartister, och i slutet av augusti får Eksjö-publiken möjlighet att se honom igen.

Sedan tidigare är Veronica Maggio, The Wannadies, Smash Into Pieces, Moreau, Mikkey Dee With Friends, Mando Diao, Lovi, Lasse Stefanz, Hanna Ferm, Elin Wiigh, Darin, Attentat och Adolphson & Falk klara för stadsfesten.