Vimmerby Berättar växer – från åtta dagar till åtta månader

Verksamhetsledaren för litteraturutveckling i Kalmar län, Anna Mellergård, säger såhär i ett pressmeddelande:

– Vi kan i dagsläget inte tränga ihop alla författare och intressanta föreläsningar under en och samma vecka. Varken författare eller publik känner sig bekväma med det. Samtidigt vill vi om möjligt mötas. På sätt och vis är det ju omöjligt att planera genomförandet av en festival just nu. Situationen är komplex men vi är flexibla och jag tycker att vi nått en bra och kreativ lösning. Det finns som jag ser det massor att vinna på denna variant av "omställning". Fler får möjlighet att både fysiskt och digitalt ta del av fler kulturupplevelser, något som det finns ett uppdämt behov av just nu.

Den speciella festivalen är tänkt att avslutas med en stor manifestation på torget i maj. Anna Mellergård tror på upplägget:

– Programpunkter som skulle genomföras parallellt inom loppet av några dagar får nu luft och utrymme. Det blir helt enkelt mer fylligt med en bred och varierande mix av litterära upplevelser, avslutar Anna Mellergård.