Ingen oro på lång sikt för Ljunghäll efter Volvos jättesatsning: "Kan vara en fördel"

Pressgjuteriet Ljunghäll AB i Södra Vi är kommunens största privata arbetsgivare. En av företagets allra största kunder är Volvo. Nu har Volvo Cars meddelat att man satsar tio miljarder kronor i sin fabrik i Torslanda.

Investeringen är enligt Volvo ett steg på vägen mot målet att enbart sälja elbilar år 2030. Dessutom ska man bygga en ny typ av aluminiumfabrik.

– Så som vi har förstått det ämnar de bygga en ny bilplattform med elektriskt drivna motorer. I det nya pressgjuteriet kommer de att göra något som kallas gigacasting. Detta innebär att de kommer gjuta riktigt stora komponenter som bildar en del av bilkarossen. Helt klart är att de investerar i väldigt stora maskiner och mycket större än de som Ljunghälls har. Detta är ingenting vi har planer på att investera i, men det är en intressant satsning naturligtvis, säger Ljunghälls vd Anders Melin.

Kan det påverka er?

– I det korta till medellånga perspektivet tror jag inte det påverkar oss. Inte på så sätt att det blir negativt eller att det påverkar vår möjlighet att få nya affärer. Det är så specifikt det som de ska göra och vi kommer aldrig vara bra på det.

Är du rädd för att förlora stora avtal på sikt?

– Nej, de här sakerna konkurrerar vi inte med. Vi ska vara konkurrenskraftiga på andra artiklar som är av mindre storlek. Det kommer fortsätta finnas en bra marknad för Ljunghäll när det gäller den storlek av artiklar vi klarar av att göra.

Volvo beskriver att man vill vara fullt ut elektriska 2030. Hur ser du på det utifrån er horisont?

– De har ett klart och tydligt mål. Frågan är vad marknaden och infrastrukturen säger 2030. Jag tror inte Volvo själva är begränsningen, men marknaden, infrastrukturen och kunderna kan göra att Volvo inte kommer vara där.

"Måste vara en fördel"

Det finns ingen anledning till oro, menar Anders Melin.

– Jag uttrycker mig så här: Det är intressant att Volvo investerar i detta och lägger en stor investering på en fabrik i Göteborg. Det måste snarare vara en fördel än en nackdel för oss, eftersom vi inte konkurrerar med det som de ska göra. Det betyder att vi har en kund som finns nära oss. Då ser jag det som en möjlighet än ett problem för andra komponenter och produkter, och där vi kan vara konkurrenskraftiga och bidra till Volvos expansion. Det hade varit värre om de byggt det här någon annanstans. Då hade jag kunnat känna annorlunda. Nu vet jag att Volvo Personvagnar kommer finnas i Göteborg och det ger oss möjligheter.

Under 2022 har Ljunghäll fortsatt påverkats av leveranser kring halvledare och osäkerheter när det gäller energipriser.

– Det gör att man kanske inte tar ut den volym som vi hade hoppats på. Vår expansion, med den marknaden som är, dröjer.

Vad tror du om helåret?

– Jag tror att vi kommer påverkas av den här situationen under första halvåret. Sedan har jag svårt att bedöma hur många procent det kommer påverka oss, men vi får hålla igen lite. Vi kanske inte når upp till det vi trodde och då får vi anpassa oss efter et naturligtvis. Vi gjorde en anpassning på personalstyrkan utifrån rådande läge under kvartal fyra 2021.

Ligger ni rätt nu eller är det risk för att ni behöver dra ned ytterligare?

– Jag tror att vi ligger rätt till just nu. Börjar våra kunder att öka, så måste vi självklart följa efter. Jag tror att kvartal ett kommer vara som det är nu, men en förbättring skulle kunna komma under kvartal två. Vi har anställt en del nu i januari och förbereder oss för en ökning. Sedan hade vi kanske tänkt att den ökningen skulle vara större.