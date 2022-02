Ett år efter starten – Vimmerbyföretaget växer och söker två nya medarbetare

Solcellsbranschen växer. Nu behöver Elians i Vimmerby växa och anställa två nya medarbetare. – Vi har en stor orderingång med många jobb som kommer in, säger Alexander Johansson, franchisetagare för Elians i Vimmerby.

Det är nu över ett år sedan Vimmerbykillen Alexander Johansson, 25, startade upp som franchisetagare för Elians och blev helhetsleverantör för solcellsanläggningar. Han har under det gångna året jobbat själv för det mesta och hyrt in personal i samband med installation av solcellerna.

Solcellsbranschen är på frammarsch och Elians i Vimmerby behöver också växa för att hinna med alla jobb som finns inbokade.

– Vi behöver växa och letar just nu efter två nya medarbetare till teamet i Vimmerby. Vi har en stor orderingång med många jobb som kommer in. Efterfrågan har ökat, framför allt nu när elpriserna har varit så höga på sistone. Folk inser att det är för dyrt och att det finns mycket pengar att spara in. Det ligger också rätt i tiden och man gör en tjänst för klimatet, säger Alexander Johansson.

"Utvecklande personlighetsmässigt"

De nya medarbetarna ska utgå från Vimmerby och arbetet pågår med att hitta de rätta personerna.

– Det är klart att det är meriterande om man har hållit på någon form av takjobb, men jag letar efter rätt människa före rätt kunskap. Jag vill anställa de nya medarbetarna så fort som möjligt. Jag har fått in förfrågningar men vill inte riktigt låsa upp mig än. Jag vill känna att det känns helt rätt med att anställa de första personerna, säger han.

Vad säger du om första året som franchisetagare för Elians?

– Det har varit lärorikt, utmanande och väldigt utvecklande personlighetsmässigt. Det är mycket ansvar och det blir mer och mer jobb med saker som man inte trodde fanns, men det är också det roligaste jag har gjort i mitt liv. Jag brinner för yrket och försöker göra så gott jag kan. Kundkontakten och att man får träffa så mycket olika människor är roligast.