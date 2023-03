Vimmerbyprofilerna tittar på ny verksamhet i Hultsfred – har redan klart med lokal

Det var i slutet av januari som Constructio Huskomponenter begärde sig själv i konkurs. Då hade företaget, som funnits i drygt tio år, sett att den rådande byggkonjunkturen påverkade i för stor utsträckning.

– Vi har kunder som har backat ur affärer som är på gång och vi har kunder som vill avvakta. Det finns även kunder som har dragit sig ur överenskomna affärer så vi har verkligen jobbat i motvind på alla håll och kanter. Det är bara att konstatera fakta nu. Jag bedömer att 2023 kommer fortsätta ha en kräftgång och det är stor konkurrens inom nyproduktion av bostäder vad gäller villor och fritidshus. Jag bedömer att marknaden inte kommer finnas kvar för oss och vi klarar inte av det, sa vd:n och ägaren Torgny Svensson till vår tidning.

Men nu kan vår tidning leverera en betydligt gladare nyhet. Vimmerbyprofilerna Jens Carlsson, som driver JMC Affärsutveckling, och Linda Carlsson, som är vd för Materialmännen, tittar nu på en ny verksamhet i samma lokal där Constructio höll till.

– Jag och Linda har diskuterat fram och tillbaka en längre tid. Jag har velat titta på en verksamhet som prefabricerar väggblock och sedan dök den här möjligheten upp i och med att Constructio gick i konkurs. Nu har vi köpt inventarierna från konkursboet, men vi tar inte över rörelsen. Vi tittar nu på att sätta ihop ett bolag för producera i befintlig lokal i Hultsfred, berättar Jens Carlsson.

Nytt bolag

Planerna är fortfarande i ett tidigt skede.

– Bolaget är inte riktigt fädigt och inte heller affärsplanen, men vi har köpt inventarierna och har en fabrik på plats.

Var det aktuellt att ta över rörelsen?

– Nej, det var det aldrig. Det är alltid knepigt att ta över en rörelse och jag har rätt många års erfarenhet från framför allt flera trähustillverkare. Det är inte riktigt ditåt vi ska. Vi vill göra det på ett eget och både Linda och Materialmännen är väldigt framåtlutande. Vi ser att vi skulle kunna försörja en hel byggprocess om vi lyckas sy ihop det.

Tanken är att ett helt nytt bolag ska startas som kommer ägas av JMC och Materialmännen tillsammans.

– Vi tittar som sagt inte på att bli en traditionell trähusleverantör till privatkonsument, utan vi tänker att vi ska jobba mot företag och försörja de lokala byggarna. Vi planerar att starta takstolstillverkningen. Det passar bra då Hultsfredshus hade takstolstillverkning i den här lokalen tidigare.

När tror du att produktion kan vara igång?

– Vi har en befintlig fabrik, men med respekt för marknaden så är det lite svårt att säga. Vi vill få in några projekt först, så det kanske handlar om att övervintra under 2023 och istället lägga fokus på att förbereda alla stegen fullt ut. Vad vi hittar på under det här året blir en bonus.

Tio anställda på sikt

På sikt ser dock Jens Carlsson stor potential.

– Marknaden är som den är nu och därför slår vi inte riktigt på stora trumman. Man ska ha respekt för marknaden, men vi har gemensamma kontaktytor och potentialen är stor. Annars skulle vi inte gå in i det.

Vad tror du om antalet anställda?

– Tittar man framåt så behövs det nog tio yrkesarbetare för den här typen av verksamhet första året. Det bygger på att man hittar rätt kompetens och det är tidigt att uttala sig om det nu. Vi vill visa att vi tror på framtiden och att allt inte är nattsvart. Någonstans finns det en ljusning och det kommer finnas en marknad framåt, som vi vill agera på.