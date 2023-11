Vimmerbyrestaurangen bygger ut och satsar på ny serveringsdel

Monte Carlo genomgick en invändig totalrenovering för 500 000 kronor under två veckor i februari.

Då pratade Muzaffer Tekbas om att det fanns planer på att göra om uteserveringen och skapa en ny serveringsdel med fler sittplatser som kan användas året runt.

Nu är Monte Carlos ägare Muzaffer Tekbas och Shaker Almawla redo att göra slag i saken.

– Att bygga ut den befintliga serveringen har vi sett fram emot i många år. Vi har haft möten och kommit överens med en byggfirma som har börjat lite smått med att ta bort uteserveringen, säger Muzaffer Tekbas.

Den helt nya serveringsdelen som kopplas ihop med befintlig serveringsdel och används året runt.

– Vi ska ha skjutbara fönsterparti på framsidan som gör att det skapas en uteserveringskänsla på sommaren. Den befintliga väggen i restaurangen ska vara klar, men vi kommer göra en öppning i väggen och ta bort ett fönster som gör att man tar sig ut till den nya serveringen. Vi ser fram emot att det blir en ny serveringsdel som kommer användas året runt, säger Muzaffer Tekbas.

Antalet sittplatser utökas

Monte Carlo har 45 sittplatser i befintlig serveringsdel och kommer framöver kunna ta emot fler gäster än i dag.

– Vi räknar med att vi ska utöka med 30–35 sittplatser i den nya serveringen och ha totalt 70–80 sittplatser. Det blir nästan en fördubbling vad gäller antalet sittplatser.

Vad kommer det betyda för er verksamhet?

– Det kommer gynnas oss, framför allt lunchtid och helgkvällar när vi alltid har haft problem med sittplatser. Vi har på sistone varit tvungna att öppna övervåningen för att få in gästerna och det har aldrig känts bra för mig att säga till våra gäster att vi är fullbokade och att vi inte har några sittplatser. Att göra drop in på övervåningen gör inte saken lättare eftersom man vill ha läget under kontroll och ha all verksamhet på ett och samma ställe.

Med nya serveringsdelen kan Monte Carlo koncentrera verksamheten till ett och samma ställe och ha läget under kontroll.

– Det känns alltid bra att välkomna gästerna och slippa säga att det är fullt och att vi inte har några sittplatser.

Kostnad på cirka en miljon kronor

Tanken är att den nya serveringsdelen ska stå klar någon gång under april månad. Byggnationen kostar cirka en miljon kronor.

För Muzaffer Tekbas känns det helt rätt att fortsätta satsa på sin verksamhet i Vimmerby.

– Vi gjorde renoveringen i februari för att det behövdes och för att vi ska visa tacksamhet till våra gäster. Vi har sett att det ger tillbaka. Hade man inte varit i behov av att satsa ännu mer så hade jag inte gjort det eftersom det handlar om stora pengar. Vi har trogna och nöjda gäster och jag själv har inga planer på att sälja min verksamhet. Jag stortrivs på Monte Carlo och i Vimmerby, då är det värt att göra den här investeringen. Jag är säker på att det blir en så mycket mysigare miljö. När man har fler sittplatser kan man göra andra saker, till exempel livemusik på helgerna och quizkvällar.