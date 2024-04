Åbro säljer ännu en pub: "Fortsätter vår avvecklingsplan"

Nu har Åbro Bryggeri även sålt puben The Black Lion Inn i Norrköping. På bilden syns en annan pub. Bilden är ett montage. Foto: Ossian Mathiasson/Mostphotos

I november sålde Åbro Bryggeri tre av sina pubar till Burgsvik Group. Nu har man även sålt puben The Black Lion Inn i Norrköping.

Efter närmare 20 år i krogbranschen har Åbro Bryggeri nu nästan helt valt att lämna den. I november sålde Vimmerbyföretaget tre pubar i Stockholm till Burgsvik Group, som bland annat driver Rasta.

Pubarna det rörde sig om var The Bull & Bear på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm samt The Queen´s Head och The King´s Fox. De två senare nämna har legat på Drottninggatan respektive Kungsgatan i huvudstaden.

Det var Åbro Bryggeris helägda dotterbolag Axel Herman Invest som sålde de tre pubarna, som tillsammans har omsatt cirka 60 miljoner kronor.

– Efter många år av uppvaktning fick vi till slut möjligheten att förvärva dessa fina pubar. Gastropubar är något som ligger oss varmt om hjärtat, något vi har drivit i olika former sedan pappa Dan startade företaget för 50 år sedan. Tillsammans med The Old Beefeater Inn samt vår arenapub på Gamla Ullevi i Göteborg blir dessa fem pubar ett nytt affärsområde i koncernen, något vi ämnar att växa inom framöver. Vi tackar Henrik med familj för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt fint samarbete på leverantörssidan, berättade Fredrik Tervaniemi, vd för Burgsvik Group, i samband med att den nyheten blev offentlig.

Förändrades efter pandemin

Burgsvik Group har legat på Åbro Bryggeri om pubarna under lång tid, men konsekvent har man tidigare sagt nej. Efter pandemin förändrades läget, berättade bryggeri-vd:n Henrik Dunge tidigare.

– Vi behövde göra något. Antingen var det att öka antalet krogar direkt eller göra tvärtom. Vi såg att det var svårt att öka antalet krogar och det är svårt att rekrytera personal. Då gör vi tvärtom och renodlar bryggeriverksamheten. Nu har vi i princip bara ett hyresavtal kvar i Stockholm.

Vimmerbyföretaget hade då även sålt puben The Horse & Hound i Linköping till en privat krögare. Den pub som då ännu inte var såld var The Black Lion Inn i Norrköping, men även den var till salu. Nu är det klart att Burgsvik Group även förvärvar den gastropuben.

– Vi är väldigt glada över affären och möjligheten att tillsammans med Pernilla och hennes personal driva puben vidare i samma härliga anda som varit en framgång under de senaste 16 åren. The Black Lion Inn blir ett väldigt fint tillskott till vårt affärsområde Burgsvik Gastropubar som nischar sig på klassiska, gedigna pubar. Puben blir den sjätte och är ett affärsområde vi hoppas växa vidare inom, säger Fredrik Tervaniemi i ett pressmeddelande.

Fortsätter avvecklingsplanen

Tillträdet sker vid månadsskiftet.

– Vi fortsätter vår avvecklingsplan inom Axel Herman Invest och det känns tryggt att ännu en gång sälja till Burgsvik vilket förstärker vårt långsiktiga samarbete tillsammans, säger Henrik Dunge i pressmeddelandet.

Det Åbro kommer att behålla är Brygghuset i Vimmerby.

– Det är en del av företaget och en viktig del för oss. Brygghuset kommer vi såklart behålla, men även där är utmaningen att rekrytera personal, har Henrik Dunge sagt tidigare.