Kevin blir fjärde generationen – har tagit över familjeföretaget

Kevin Magnusson, 33, har tagit över som vd och ägare till Magnussons Däckservice efter pappa Peder. Foto: Privat

Han blir den fjärde generationen i företaget. Den 1 september tog Kevin Magnusson över som vd och ägare för Magnussons Däckservice efter pappa Peder. – Det har inte alltid varit självklart, men det har funnits med där i tankarna, säger han.

Kevin Magnusson är förstås född in i Magnussons Däckservice. Hans pappa, Peder, har drivit verksamheten under väldigt många år.

Efter skolan hamnade Kevin Magnusson också i företaget och blev kvar i tio år. Men sedan bytte han bransch för att testa något annat.

– Jag jobbade på en industri i fem år och det var för att få andra perspektiv. Det var nyttigt för mig, säger han.

Men efter de där åren började det bli dags för Peder Magnusson att ta ett steg tillbaka. Då blev det aktuellt för 33-årige Kevin att ikläda sig en betydligt större roll.

– Det har inte alltid varit självklart och det har inte alltid varit så att jag har velat. Man vill inte binda sig med den tanken på en gång. Jag jobbade där i tio år, men sedan kände jag att jag ville prova något annat och sådär innan man låste sig. När Peder ville trappa ned, så blev det mer aktuellt igen och då var det också ett bra läge för att bestämma sig helt också.

Fjärde generationen

Kevin Magnusson har tidigare varit platschef i både Hultsfred och Eksjö.

– Jag började i Mariannelund och jobbade under platschefen där, sedan blev jag platschef i Hultsfred och sedan vidare till Eksjö.

Men nu har han alltså blivit både ägare och vd för Magnussons. Han tog över efter sin pappa den 1 september och är nu fjärde generationen i familjeföretaget.

– Det finns ju ett sentimentalt värde även för mig. Jag sprang runt där som barn och har varit involverad sedan jag var liten. Det handlar mer om att man mentalt ska förbereda sig. Att jag blir fjärde generationen är förstås roligt.

Vill sätta sin egen prägel

Ett par månader in på tiden som ägare och vd har Kevin Magnusson ännu inte riktigt hunnit landa. Pappa Peder finns också med fortsatt, då han är ansvarig för anläggningen i Mariannelund.

– Det känns bra, men jag är inte riktigt där i tankarna ännu. Mycket av det jag gör har jag gjort innan i platschefsrollen och det känns inte riktigt som mitt eget ännu.

Han vill sätta sin egen prägel på bolaget framöver.

– Jag vill sätta min prägel, men det är lite svårt att sätta ord på det. Det har alltid varit viktigt att göra ett kvalitetsjobb och den biten är fortsatt viktig. Det handlar också om att hantera saker internt först och främst och det är mycket med digitalisering framöver. Det vill jag förändra först.

Finns tankar på att utöka

När den biten är avklarad finns tankar på att vidareutveckla verksamheten också.

– Vi kanske behöver göra lite andra saker än innan och jag vill kika på vad man kan göra för att utöka verksamheten. Utan att sväva iväg för långt ska det röra bilar och däck på ett eller annat sätt då också, men det handlar om att utveckla och bredda oss lite.

Vad kan det handla om?

– Jag vill inte riktigt berätta det i det här läget.

Tidigare har Magnussons haft verksamhet i Oskarshamn, Eksjö och Hultsfred också, men de delarna är sålda. Totalt är det tre anställda i företaget.

– Det handlade om att det blev lite för spretigt och svårt att samordna på ett bra sätt, men det där skedde under Peders tid.

Gott om yta för att bygga ut

Inför framtiden är Kevin Magnusson optimistisk.

– Vi har utrymme och lokaler för att kunna göra mycket. Det kan hända väldigt mycket i framtiden och det är värre om man inte har yta för att bygga ut. Det har vi gott om. Så jag ser positivt på framtiden. Vi har en väldigt inarbetad verkstad som funnits länge och som jag skulle säga har ett gott rykte om sig.

Har du själv drömmar om att det ska bli en femte generation efter dig?

– Jag antar att jag nog tänker så när jag är äldre. Lever det kvar så pass länge som det har gjort, så blir det ganska naturligt att man har den känslan.