Anders stämplar ut – efter över 30 år i branschen

Han har gjort över 30 år i däckbranschen plus tio år på Ljunghäll. De senaste 22 åren har Anders Milton blivit ett välbekant ansikte på Magnussons Däckservice. Nu stämplar han ut. – Det har varit full rulle, så det har inte hunnit lägga sig ännu, säger han om den nya vardagen.

Direkt efter högstadiet började Anders Milton jobba. Han inledde arbetslivet på Söderbergs Gummiverkstad och var i sammanlagt elva år i Södra Vi och Kisa.

Därefter blev det tio år på Ljunghäll innan han hamnade på Magnussons Däckservice där han blivit ett välbekant ansikte för många under sina 22 år.

Totalt har det alltså blivit hela 33 år i däckbranschen.

– Jag märkte under mina år på Ljunghäll att jag saknade det. Det är ett ganska fritt jobb, mycket frihet under ansvar, och jag hade lite svårt att ställa mig på en fabrik. Jag trivdes aldrig riktigt med det. Det är något helt annat att jobba med kunder, men det här var under småbarnsåren och det var en trygghet att vara kvar där. Jag var ju tvungen att ha en inkomst, berättar Anders Milton.

Men att tiden springer ifrån oss alla har Anders Milton blivit varse. I måndags gjorde han sin sista arbetsdag. Nu väntar pensionen. När vår tidning pratar med honom är det allra första dagen i det nya livet.

– Jag har inte hunnit gå ned i varv ännu. Det har varit full rulle när det blev vår nu helt plötsligt, så jag kom hem ganska sönderstressad i måndag. Det har inte hunnit lägga sig riktigt ännu.

Kroppen har klarat sig bra

Anders Milton fyller 63 år i år och har varit ganska klar över att det var nu han ville gå hem.

– Jag är född 1962, så jag är den sista årskullen som får gå vid 63 år. Det är många gamla klasskamrater som tagit det beslutet också. Vi har varit igång länge och de flesta började jobba efter nian. Det var inte många som gick och läste med detsamma. Jag gjorde klart det här med företaget för fem år sedan redan.

Hur känns det att lämna arbetslivet?

– Det känns helt okej. Trots att jag haft ganska mycket kroppsarbete så har jag klarat mig bra. Peppar, peppar, lägger han till.

Vad kommer du sakna mest?

– Jag har jobbat på tungsidan, så det har varit lastbilar mest. Jag har fått en bra relation till chaufförer och åkare, så man kommer sakna det där tugget som är. Chaufförer är ett speciellt släkte. Det är lite tråkigt att mista det, men allting har ett slut och även yrkeslivet.

Firar med en fiskeresa

Branschen har förändrats mycket sedan 1978 när Anders Milton klev in i den, säger han.

– Nu när man blir lite äldre, så hänger man inte med i all ny teknik. Allt är lite krångligare. När jag började var det slägga och spett som gällde. Men det gör ju att man verkligen kan lägga om däck från grunden. På den tiden fanns inte de här monteringsmaskinerna som finns nu.

Risken nu är att du får fullt upp med att byta däck åt folk ändå?

– Haha, nej det blir bara familjen. Sedan får det bli lugnt.

Vad ska du göra med all tid som uppstår?

– Jag har flera stora fritidsintressen. Jakt och fiske är två av dem. Sedan har jag barnbarn och båda barnen har hus. Jag kommer inte sitta och rulla tummarna.

För att fira in pensionen blir det en fiskeresa till Lycksele på fredag.

– Vi blir borta i en vecka. Vi är fem från Vimmerbyklubben som åker. Det ser jag fram emot. Vi skulle ha åkt på pimpel-SM i Östersund, men det blev inställt så nu får det bli Lycksele i stället.