VIMMERBYFÖRETAG BILDAR KONCERN – GÖR ETT TREDJE FÖRVÄRV

Linus Håkansson är vd på R-Produktion i Vimmerby. På sistone har två stora förvärv genomförts och nu bildas en koncern med de fyra bolagen.

Vimmerbyföretaget R-Produktion har funnits i Vimmerby sedan slutet av 80-talet. Nu växer man snabbt. I november köpte man upp ett företag i Landskrona och häromdagen förvärvade man ytterligare ett företag i Jönköping. – Nu är vi ganska nöjda, säger vd:n Linus Håkansson.

Det har varit ett intensivt år för R-Produktion i Vimmerby. Företaget, som i huvudsak jobbar med ytbehandling av rostfritt stål, tog ett stort steg i våras när man köpte Wermlands Betning & Service AB i Kil.

Den nya anläggningen gav fyra ytterligare medarbetare och beskrevs vara en stor satsning för företaget. Men ännu mer har skett under året. I november fortsatte det Vimmerbybaserade företagets expansion genom ett förvärv av Landskrona Galvanoverk, vilket branschtidningen Ytforum var först att berätta.

En affär till som tydligt stärker bolagets närvaro på den svenska marknaden för ytbehandling.

– Det första förvärvet i Kil gick väldigt smidigt och har varit lärorikt. Det gör att vi är mer bekväma med att ta över här i Landskrona också. Vi vill bygga en vettig process för övertagandet och även i Landskrona hade vi gjort 95 procent av det tunga jobbet innan. Alla funktioner är övertagna och det har gått väldigt bra, säger vd:n Linus Håkansson.

Men det här är inte ens det senaste förvärvet för R-Produktion. I fredags gjordes nämligen ytterligare ett förvärv. Det rör sig om Jönköpingsföretaget MPS Coating AB.

– De har ett tjänsteutbud likt Landskrona. De använder sig av termisk sprutning, men använder en annan typ av sprutbössa och skjuter zink och aluminium. De har också en pulverlackeringsanläggning där.

Bildat koncern

Övertagandet i fredags gör att ytterligare fem medarbetare kommer in i företaget.

– Alla som jobbar där blir kvar, säger Linus Håkansson.

De här tre stora förvärven under det här året gör att man nu bildar en koncern. Målet är att bli rikstäckande i framtiden och detta genom koncernen Procoat Group, som samlar de fyra bolagen. Huvudkontoret blir dock kvar på Lagergatan i Vimmerby.

– Vi har haft en fin resa rent organiskt och är upp 40 procent i omsättning på de senaste tolv månaderna. Det har varit en rolig resa under de senaste ett och ett halvt åren. Nu kan vi leva under ett koncernnamn och det blir bättre för kundförståelsen. Sedan lever alla bolag under sina egna namn och man kan slussas vidare till rätt anläggning.

Linus Håkansson blir vd för koncernen och kommer bära det övergripande ansvaret för Procoat Group.

– Sedan har vi ett upplägg med platsansvariga på plats och personal som är på plats med verksamhetsansvarig. De platsansvariga rapporterar och så jobbar jag mer med strategisk planering på koncernnivå. Med de här fyra bolagen i koncernen kliver upp lite över 30 anställda totalt sett.

Tio anställda i Vimmerby

Novembers förvärv av Landskronaföretaget var det enskilt största. Verksamheten där kommer att drivas vidare av den tidigare ägaren tillsammans med befintlig personal. Bland annat jobbar man i Landskrona med elförzinkning, vilket blir en ny tjänst.

– Vi arbetar med att bredda vård kunderbjudande och får på det här sättet bra geografisk spridning. Den kundkretsen med 250 kunder i Landskrona får vi även med oss till Vimmerby och kan jobba med här. Det ger tio till 15 nya artiklar här i Vimmerby och påverkar oss också. I Kil preppade man större artiklar och det man inte hann med där kunde vi ta hit till Vimmerby.

Påverkas Vimmerby på något annat sätt av att ni växer?

– Vi jobbar hårt med att bygga en vettig process för övertagandet. Ett övertagande för oss tar inte, rent praktiskt, mer än kanske två veckor. Vi har nu byggt upp en stark backoffice-funktion och vi har även breddat oss genom att ta in ytbehandling vi själva inte erbjudit tidigare. Det gör att vi kan erbjuda existerande kunder helt nya tjänster också. Det är inget som påverkar kunderna i Vimmerby negativt, snarare tvärtom, genom exempelvis kortare svarstider och så vidare.

Blir det någon växtvärk när ni gjort så många förvärv?

– Det handlar mer om att vi ska hinna med eftersom vi köper existerande bolag. All kompetens finns ju kvar i husen och det är samma kontaktpersoner. Över tid ser vi vinster som kan göras med HR-, personal-, tillstånds- och bokföringsfrågor.

Är ni jakt efter ännu fler bolag nästa år?

– Nu är vi nog ganska nöjda. Vi är inte ute aktivt och letar, utan det är mer när möjligheten dyker upp. Man tittar mycket på förvärv och får handplocka vad som passar bäst. Det ska ligga rätt i tiden, passa in i vår kultur och så vidare. Nu har vi hittat dem vi vill samarbeta med långsiktigt, men det kan förstås bli mer även på sikt.

I just Vimmerby är man tio anställda. Affärernas värde, varken vad gäller Landskrona Galvanoverk eller MPS Coating, vill man gå in på.