LOKALT FÖRETAG FLYTTAR VERKSAMHET TILL HULTSFRED

Linus Håkansson är vd för Procoat Group som nu öppnar en ny anläggning i Hultsfred. Bilden är ett montage. Foto: Press/Mostphotos

Koncernen Procoat Group, där Vimmerbyföretaget R-Produktion ingår, flyttar nu en verksamhet från Jönköping till Hultsfred. I augusti ska man öppna en anläggning på 2 000 kvadratmeter på gamla Hultsfredshusområdet.

Det är via en annons på Arbetsförmedlingen som nyheten om satsningen på en industrianställning i Hultsfred blivit känd. Där söker Vimmerbyföretaget R-Produktion, som är en del av den relativt nybildade koncernen Procoat Group, industriblästare till en nyetablering.

Det rör sig om en ny anläggning som man kommer att öppna i augusti månad.

– Det är ett systebolag till R-Produktion inom koncernen som heter MPS Coating. Det har tidigare legat i Jönköping, men nu kommer vi att flytta ned den anläggningen under industrisemestern. Vi tar med oss hela maskinparken och kundkretsen, säger vd:n Linus Håkansson.

Varför sker den här flytten?

– Det är på grund av att den nuvarande lokalen där ägs av Jönköpings kommun och de planerar för en ny brandstation där. Vi måste flytta och då började vi fundera på om vi skulle göra det i närheten av Jönköping. Vi kunde ha varit kvar där, men vi tror på regionen här, uppskattar länet och tycker att läget är långsiktigt och strategiskt bra i Hultsfred. Det finns många driftfördelar i och med att vi har så mycket back office i Vimmerby. Där har vi bland annat Rory (Barraza, operativ chef) som kommer kunna jobba tätt med anläggningen.

Ser fördelar av att vara nära Vimmerby

Bolaget ser även möjlighet att kunna dela personal mellan Vimmerby och Hultsfred. Som mest har MPS Coating sysselsatt 15 personer i Jönköping, men vid övertagandet rörde det sig om sex medarbetare.

– Alla personerna följer inte med hit. De har fått möjlighet till det, men valt att inte flytta. Därför har vi annonser ute nu för tre tjänster. Det ser bra ut och vi tror att de kan vara fyllda i slutet på nästa vecka. Personerna kommer sedan få åka till Jönköping i fem veckors tid för att lära sig maskinparken inför flytten, så att det blir en kort startsträcka.

Två medarbetare följer med första halvåret.

– Det blir en överlämningsperiod och sedan ska de fasas ut under kvartal tre eller fyra. Vi kommer vara fem från regionen som är anställda här innan årsskiftet.

Den nya anläggningen kommer att vara på 2 000 kvadratmeter och ligga på det gamla Hultsfredshusområdet.

– Det är en lokal vi hyr och just nu befinner vi oss i den sista planeringen med att spika allt exakt. Hallarna är färdiga och likaså maskinparken, men vi behöver spika produktionsflödet i huset, titta på ventilationen och ta in elektriker. Det är den nödvändiga delen, men vi ser fram emot det här mycket. Det ska bli jättekul och vi tror på anläggningen, säger Linus Håkansson.

Vill växa på tre års sikt

Företaget som flyttar till Hultsfred jobbar bland annat med blästring, industrilackering och pulverlackering.

– Det finns inte många aktiva företag som sysslar med termisk sprutning, men det kommer vi också att göra. Vi har en blästringshall med totalt 400 kvadratmeter och kommer ha en stor flora av blästringstjänster. Vi ser att det finns ett intresse från nuvarande kundkrets i Småland gällande MPS tjänster och vi har en pulverugn som är av större storlek. Vi kan ta oss an lite större jobb och det finns många gjuterier i närområdet.

Hur ser planerna ut på längre sikt?

– Vi har en treårsplan och då ser vi att vi ska kunna vara 15 till 20 anställda i Hultsfred. Det är roligt och vi ser att det finns mycket kompetens i närområdet. Det finns mycket folk som jobbat med pulver, blästring och industrilackering, så tröskeln är låg.

R-Produktion har funnits i Vimmerby sedan 80-talet.