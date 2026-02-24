Barraza i chefsroll på snabbt växande företag efter året i VH

Rory Barraza har gått från jobbet som marknadsansvarig i Vimmerby Hockey till jobbet som operativ chef på Procoat Group där Vimmerbyföretaget R-Produktion är en av totalt fyra anläggningar. Foto: Ossian Mathiasson

Rory Barraza jobbade som marknadsansvarig i Vimmerby Hockey i ett år. 34-åringen började jobba på R-Produktion i Vimmerby i somras och har ett operativt övergripande ansvar för koncernens fyra anläggningar sedan årsskiftet. – Det är ett jobb och en tillvaro som jag trivs bra med, säger han.

Tanken var att Rory Barraza skulle jobba med Vimmerby Hockeys marknads- och säljsida i Hockeyettan, hitta nya intäktskällor och utöka möjligheterna med matchvärdskap och kringevent. Då klubben svarade för en enastående kvalserie och tog steget upp i Hockeyallsvenskan förändrades förutsättningarna när han påbörjade sin tjänst som marknadsansvarig i Vimmerby Hockey i maj 2024.

Han sa i februari förra året upp sig och jobbade, med uppsägningstiden inräknad, för klubben i ungefär ett år.

– Året i Vimmerby Hockey var en spännande och rolig resa. Jag fick lära känna mycket människor och lära mig mycket av att vara med i en elitförening. Jag fick också upp ett öga för hockeyn då jag inte är jättehockeyintresserad. Hockeyn gjorde mycket för mig som person och jag fick se vad som krävs för att kunna lyckas, säger Rory Barraza.

"Skönt att man har fått distansen"

Det som gjorde att Rory Barraza sa upp sig var att tiden inte riktigt räckte till.

– Jobbet var sjukt roligt, men det krävdes också extremt mycket tid. Jag är sådan att jag går in helhjärtat i saker och ting och då får andra saker lida för det. Det var väldigt tufft, men det var givande och jag träffade mycket folk och företag som visade sin uppskattning med vad man gjorde. Innan jag började trodde jag aldrig att företag skulle kunna hjälpa en förening så mycket som de gör. Man får nästan gåshud över hur företag kring Vimmerby har ställt upp för Vimmerby Hockey rent ekonomiskt. Det trodde jag faktiskt inte, säger Rory Barraza.

Han ångrar inte beslutet att lämna Vimmerby Hockey.

– Det är klart att man träffar på företagare som tycker att man har gjort ett bra jobb. Jag själv saknar jobbet, men det är också skönt att man har fått distansen. Det var väldigt intensivt och med tanke på att det är en liten organisation fick man springa på väldigt många bollar och jag är en person som försöker göra allting till 100 procent.

När Rory Barraza sa upp sig från Vimmerby Hockey var det några företag som hörde av sig och han själv sökte några jobb.

– Jag kände att jag inte bara ville hoppa på ett jobb för att hoppa på ett jobb. Jag kände mest att jag behövde landa i allt som hade varit.

"Visste inte att företaget fanns"

Han var inne på Arbetsförmedlingens hemsida strax innan en semesterresa till Spanien i somras och noterade att Vimmerbyföretaget R-Produktion sökte en ytbehandlare till produktionen.

– Jag var lite trött på att ha ansvar och kände ”jag ska nog göra det”. Jag var i kontakt med Linus (Håkansson, vd på R-Produktion) innan jag åkte och när jag låg på stranden i Spanien mejlade jag Linus och skrev ”jag kommer hem onsdag nästa vecka” och frågade om vi skulle ses då. Vi träffades och det tog väl fem minuter innan han sa ”kompetensen du sitter på kan jag inte ha i produktionen utan jag behöver hjälp back office”.

Det resulterade i att Rory Barraza började jobba som säljare på R-Produktion i juni förra året.

– När jag och Linus pratade första gången jobbade företaget med legotillverkning, elpolering och betning. Jag visste inte att företaget fanns och visste inte vad de höll på med. I min roll som säljare har jag haft mycket kontakt med kunder och blivit mer involverad i produktionen med personalen. Sista tiden blev det nästan som om jag var platschef i Vimmerby.

"Rollen som spindeln i nätet"

Rory Barraza tillträdde jobbet som chief operating officer, COO som på svenska oftast kallad för operativ chef, efter årsskiftet. Företaget har totalt fyra anläggningar på olika platser i Sverige.

– Jag är operativ chef och har ett operativt övergripande ansvar för hela koncernen. Det är mycket personalansvar och jag skulle säga att man har rollen som spindeln i nätet. Även om jag är lättlärd kan jag inte i närheten av vad grabbarna, som har jobbat i produktionen i 17 år, kan.

– Mitt ledarskap handlar väldigt mycket om att ta vara på kompetensen som finns i huset. Jag är inte den killen eller den chefen som pekar med hela handen utan jag försöker involvera alla personer. Hur tänker vi här? Hur skulle ni vilja att det är? De som kan sin grej ska få hålla på och göra det och jag tycker inte om att peta i sådana saker.

Han har på ett halvår gått från säljare på R-Produktion till operativt ansvarig för koncernen som går under namnet Procoat Group.

– Det har gått väldigt fort. Det är jäkligt roligt att Linus har sett potentialen i mig och det har han gjort från början. Jag får tacka Linus och medarbetarna på alla enheter som har gjort detta möjligt.

Han trivs bra på det nya jobbet.

– Jag trivs fruktansvärt bra nu. Det är lika mycket jobb som jag hade i Vimmerby Hockey, men jag styr det på ett helt annat sätt och sköter mina egna tider. När jag tar på mig något gör jag det helhjärtat och viktigast är att man involverar sin familj i att saker och ting kommer ske och att man ibland behöver åka iväg i jobbet.

Så ser expansiva resan ut

R-Produktion är Vimmerbyföretaget som Linus Håkansson köpte upp 2024. Han köpte sedan upp Webes i Kil i början av 2025, Landskrona Galvanoverk i Landskrona hösten 2025 och MPS Coating i Jönköping i december 2025. De fyra verksamheterna går under namnet Procoat Group.

– Procoat Group består av fyra separata anläggningar som tillsammans utgör koncernens verksamhet.

Hur är det att vara med på företagets expansiva resa?

– Sjukt inspirerande. Jag går in med stor ödmjukhet och respekt för de utmaningar som jobbet innebär, men jag känner mig trygg med stödet från Linus och våra platsansvariga på anläggningarna.

Tror du att ni kan växa ännu mer?

– Linus är väldigt offensiv och vi brukar säga att allt som Linus ska köpa ska gå genom mitt mobila BankID. Man får inte växa för fort utan det är viktigt att man har en naturlig gång i det hela och tar hand om det som vi har. Vi håller på och sätter många saker som man bör tänka på och är i början av att sätta organisationen.

Procoat Group har totalt 35 anställda på de fyra anläggningarna, varav tio personer jobbar på R-Produktion i Vimmerby.