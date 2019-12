Turismanläggningen firar 25 år – så ser de på framtiden

Turismanläggningen Björkbacken firar 25 år i januari. Ägaren Micael Glennfalk är på väg bort från vd-rollen och bolaget har flera förändringar på gång. – Det har varit en spännande resa under 25 år och jag tror att det blir ytterligare 25 spännande år med Astrid Lindgrens Världs stora investeringsvilja, säger ägaren Micael Glennfalk.

Björkbacken var först i Vimmerby med att erbjuda stugboende till turisterna. Utvecklingen i Vimmerby har varit fantastisk sedan dess och nu är turismen en av de största näringarna i kommunen.

– Stugorna som byggdes för 25 år sedan betalades på tre år, vi var ensam stugby då. Sedan exploderade boendemarknaden i Vimmerby och i dag råder en sund konkurrens mellan boendeanläggningarna, till nytta för de som turistar i Vimmerby, berättar Glennfalk och fortsätter:

– Boendeanläggningarna var också få. Stadshotellet har ju alltid funnits, liksom Fredensborg och campingplatser på Nossen, den senare hade då enbart platser ovanför Tyrolerhuset. Så turismen har lett till att hundratals miljoner kronor investerats i Vimmerby, enormt många arbetstillfällen har skapats och en guldålder för byggare och hantverkare. Fler kommuninvånare än vi tror har sin inkomst från turismen. Vi ska vara väldigt tacksamma för Astrid Lindgrens Värld och givetvis till de tre Vimmerbybor Rein Soowik, Per Jalminger och Tommy Isaksson som en gång sjösatte Sagoby-idén, säger Glennfalk.

När satsningen på stugbyn gjordes var det få som trodde på idén:

– Jag minns att både Stadshotellet och ALV var här och studerade stugorna. Man tyckte nog det var en våghalsig satsning. Målet var en boendeanläggning med många prisalternativ, många olika standardnivåer. Från tältplats till svit, brukar jag säga. Fem år senare byggde vi Karaktärshotellet. Det gjorde att vi kunde ha ett erbjudande till breda målgrupper.

Tuffare konkurrens

Konkurrensen har stigit enormt under de senaste åren.

– Tuffast konkurrens har vi alla av Astrid Lindgrens Världs egen boendeanläggning. Helt naturligt. Men till skillnad mot förr så är ALV i dag öppna med sina investeringar och kommunicerar detaljerat. Det har gjort att vi andra inte tar på oss investeringar i nya boendeenheter som vi kanske aldrig får betalda.

Astrid Lindgrens Värld har utökat sin boendeanläggning enormt under senaste året och planen är att fortsätta på samma sätt.

– ALV ska bygga tusen bäddar ytterligare och det påverkar naturligtvis. Hade man gjort det från början hade Vimmerby inte haft något annat boende. Ingen hade vågat. Men eftersom ALV satsat på parken först blev det utrymme för fria entreprenörer att bygga ett varierat utbud, vilket är en styrka i Vimmerby i dag. Turisten har mycket att välja på.

Moderningsering, kompetens och trend

Björkbacken har gjort en del investeringar under de senaste åren, bland annat på bergvärme och solel.

– Vårt spår sedan 2015 är att investera kraftigt för att i framtiden kunna kostnadskonkurrera om en nöjd gäst. Vi kan aldrig lägga in en gratis biljett som ALV skulle kunna lågsäsong i sitt boendepaket, men vi kan konkurrera med lägre kapital- och rörelsekostnader för boendet, säger Glennfalk och fortsätter:

– Vi bygger investeringarna på tre ben: Modernisering, Kompetens och Trend. Vi startade detta 2015 och det pågår fortfarande även om insatsen i kronor blir mindre för varje år. Exempel på modernisering är kvalitetshöjning av hotellrum, stugor och aktiviteter som lekpark och poolområde, samt bokning. Kompetens innebär fortbildning och personalutveckling. Trend innebär investering i laddplatser, matutbud och miljösatsningar exempelvis.

"Hittat ett fint samarbete"

Micael Glennfalk är i dag 66 år gammal och funderar ännu inte på pension.

– Jag försett mig med lyxen att bestämma min egen tid. Och tack vare det kan jag fortsätta jobba. Jag prioriterar det jag vill göra. Och jag trivs med att arbeta.

Inom tre år år ska vice vd Anneli Rimås ta över rollen.

– Det är naturligt för oss att planera för vidare utveckling av vår anläggning under högsäsong. Men även under resten av året finns stora möjligheter att tänka nytt och ta steg vidare under de kommande 25 åren. Micael och jag har hittat ett fint samarbete med en gemensam vilja att bryta ny mark, samtidigt som vi vill förvalta och förädla det vi har.