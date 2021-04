Anneli Rimås och Micael Glennfalk framför Björkbackens Karaktärshotell. Foto: Simon Henriksson

Stolt visar vice vd och vd upp den nya klassificeringen.

Ett av Björkbackens många hotellrum.

Karaktärerna fortsätter byggas ut. Till sin hjälp har man Vimmerbykonstnären Peter Alfredsson.

Glennfalk efter att hotellet blivit fyrstjärnigt: "Största som hänt under 25 år"

Björkbackens Karaktärshotell blir det första hotell i Vimmerby att gå från tre till fyra stjärnor. En stor milstolpe för hotellet.

– Det är det största som hänt under 25 år, säger vd:n och ägaren Micael Glennfalk.

På torsdagen berättade Björkbackens Karaktärshotell nyheten att man går från att vara ett trestjärnigt hotell till att bli ett fyrstjärnigt. Detta efter den senaste inspektionen från branschorganisationen Visita, som klassificerar svenska hotell.

– Det är inget hotell i Vimmerbys historia som har haft fyra stjärnor. Nu lyfter vi oss från övriga upp i en egen division. Det här är frukten av ett långsiktigt investeringsarbete i både hotell och företagskultur som gått i mål. Anneli (Rimås, vice vd, reds.anm.) och jag har jobbat med det här länge och vi har haft målsättningen i åtta år, berättar Micael Glennfalk, vd och ägare till Björkbacken.

För att bli ett fyrstjärnigt hotell krävs 400 poäng. Björkbackens Karaktärshotell har 420 poäng, men för att ta steget till fyra stjärnor krävs även att vissa skallkrav uppfylls.

– Det kan vara löjliga saker som en minibar eller sminkspegel, men nu har vi uppfyllt alla krav.

Satsat på hållbarhet

Tanken var att presentera nyheten samtidigt som man hade öppet hus för Vimmerbyborna. Det satte pandemirestriktionerna stopp för.

– Vi har hållit lite på det för vi ville visa upp hela anläggningen, men det får vi återkomma med. Vi hade också 25-årsjubileum förra året, men det firandet brann också inne.

Micael Glennfalk tror att det här kan få stor betydelse framåt.

– I åtta års tid har vi investerat för det här och det kan få stor betydelse, inte minst för våra tyska besökare. Hotellgäster från Europa i 30- till 40-årsåldern efterfrågar mer och mer hållbart. Det är något vi har sett och gjort stora investeringar i bergvärme, solelpaneler och laddstationer för elbilar. Det kommer också ge oss fler poäng och säkrar upp de här fyra stjärnorna.

När pandemin någon gång är över och allt är normalt igen, vad kommer det här betyda för er då?

– Vi kan hamna i en annan prisnivå om vi vill, men vill vi inte det så ökar vi vår konkurrenskraft. Om jag själv fick samma pris för ett fyrstjärnigt hotell som ett trestjärnigt, så hade jag inte tvekat. Vi kan också öka priset gentemot utländska turister, som vill bo fyrstjärnigt. Det ger en ökad konkurrenskraft kan man säga, menar Glennfalk och säger vidare:

– Det har också betydelse för rekrytering av personal. Det är bättre ordning, det är finare och många vill nog hellre jobba på ett fyrstjärnigt hotell. Det ger också en stolthet bland personalen.

Femstjärnigt nästa mål?

2020 fick man pris som "Bästa gästservice" i hotellklassen av turistsajten Turistmål.

– Vi har stadigt höjt våra gästbetyg i alla bokningskanaler och också på Google. Det är ett resultat av det stora arbete vår vice vd Anneli Rimås och hennes medarbetare lagt ned.

– Vi har i flera år jobbat med vad gästerna efterfrågar. Att vi fick det priset betyder supermycket. Nu behöver vi upprätthålla det här och det finns en tanke över vad man ska få när man kommer hit. Vi kommer jobba ännu hårdare med att hantera problem, lösa situationer och det är definitivt inget arbete som slutar, säger Anneli Rimås, som ska ta över som vd efter Micael Glennfalk om några år.

Själva hotellet har högre gästbetyg än campingen, men allt hamnar under Björkbackens logga.

– Därför måste vi vara bra i alla delar och vi har satsat mycket på campingen också. Vi har byggt ett nytt servicehus och stugorna har renoverats både in- och utvändigt.

Är jakten nu inställd på att bli ett femstjärnigt hotell? Det kanske är mer tveksamt.

– Problematiken med femstjärnigt är att det är mycket omständigheter runt rumservering. Man ska kunna vakna på natten och få en äggröra eller vad som helst till rummet. Man ska också kunna ombesörja våra gäster med transfer och det är svårt här. Vi kan komma närmare, men det är flera krav som kan bli knepiga, säger Micael Glennfalk.

– Under sommaren har vi nattportier och är öppet hela tiden, men vi är ju lite som Åre fast bakvänt. Vi behöver ha samma service under lågsäsong och för att det ska vara möjligt krävs en stor höjning av lågsäsongen. Samtidigt har vi haft en åttaårig tanke på det här och man vill alltid sträva vidare, men det gäller att säkra den här fyrstjärniga klassificieringen först och främst, säger Anneli Rimås.

"25 års strävan"

Karaktärshotellets fyrstjärniga status gäller över 2021 och 2022. Sedan sker en ny besiktning.

– Det är 25 års strävan efter det här och en stor milstolpe. Det är skönt för mig att vi har kommit hit innan jag lämnar över, säger Micael Glennfalk.

Han konstaterar att det är det största i Björkbackens historia, men personligen håller han något ännu högre.

– Jag blev årets entreprenör i Sverige 1998 och det väger jättestarkt. Men tittar man på Björkbacken är det det största som hänt under 25 år. Tre stjärnor fick vi ganska snabbt, men att nå det här målet har varit väldigt tufft.

Totalt har Björkbackens cirka 70 anställda under sommarsäsongen. Vinterhalvåret är det sju anställda plus tre i restaurangen. Sammanlagt har man 44 rum på hotellet och just nu arbetas det med nya sviter.

– Vi har en svit som är klar till sommaren och då har vi två sviter. I höst ska ytterligare två sviter byggas och då får vi totalt fyra sviter. Det gör att vi får 43 rum nästa sommar.

Man har också uppdaterat konferensrummen och byggt nya aktivitetsmiljöer. Satsningen på karaktärerna, som ska vara hotellets signum, fortsätter också.

– Vi har ett tre gånger så stort lekrum i anslutning till loungemiljöer för de vuxna.

