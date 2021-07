Fredrik Nilsson har anställts som butikschef för Vimmerby Campings två obemannade butiker. Foto: Ossian Mathiasson

Han är butikschef för de obemannade butikerna: ”Kände mig inte färdig”

Fredrik Nilsson var butikschef för Lifvs butiker i Vena och Västervik som plötsligt lades ner. Nu väntar uppdraget som butikschef för Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryds obemannade butiker i Vimmerby och Vena.

– Jättekul att få fortsätta som butikschef, säger Fredrik Nilsson.

Vimmerby Campings ägare Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryd har lanserat en obemannad och dygnet runt-öppen matbutik vid Nossen och ska i höst öppna en likadan butik i Vena.

Fredrik Nilsson, tidigare butikschef för Lifvs-butiken i Vena och Västervik, har anställts som butikschef för de två butikerna.

– Det är jättekul att få fortsätta som butikschef eftersom det blev ett ganska abrupt slut med Lifvs. Att Hampus och Elisabeth vill satsa vidare känns fantastiskt. Jag kände mig inte färdig i Vena. Det var ungefär när butiken stängde som jag började känna mig nöjd med hur vi hade format den och hur sortimentet var, säger Fredrik Nilsson.

"Smällde till ordentligt när värmen kom"

Lifvs plötsliga besked om ett stort strategiskt omtag och nedläggning av massa butiker i våras kom som en chock för många, likaså för butikschefen Fredrik Nilsson.

– Vi planerade för andra saker och dagen efter fick jag reda på att butiken skulle läggas ner. Det kan gå snabbt från den ena dagen till den andra, säger Fredrik Nilsson.

Vad kommer det finnas för skillnader jämfört med Lifvs-butiken?

– Det som kommer skilja butikerna åt är att vi kan bestämma mer själva över sortiment och kampanjer. Tidigare var man styrd av alla andra butiker så nu kan vi sätta de kampanjer vi vill ha. De som var lite rädda för att betala med en app ser nog denna lösning som enklare. Det är som att handla på IKEA. Man går in via 24Food-appen, loggar in med BankID och öppnar dörren. Man tar därefter en korg, plockar på sig sina varor och betalar vid kassan, antingen Swish eller kort. Det kommer säkert bli en sådan tjänst som liknar Lifvs med att man kan scanna och betala i appen men vi är inte där än.

Den obemannade butiken vid Nossen har varit öppen i en månad. Fredrik Nilsson är mycket nöjd med starten.

– Vi smygstartade i två veckor innan vi gick ut med att den var öppen. De som hittade hit hittade hit. Sedan körde vi en mindre invigning och när värmen kom så smällde det till ordentligt i butiken. Det har varit fantastisk försäljning sedan dess när det börjar bli semesterperioder.

"Större butik och större sortiment"

Det är fokus på lokala samarbeten då butiken har bröd från Guldkringlan, sallader och baguetter från Bakfickan och jordgubbar och potatis från Axelssons i Aby.

– Vi har ungefär 560 artiklar i butiken just nu. Det kommer nog hamna bortåt 1 000 artiklar när vi är färdiga.

Han ser också fram emot att komma igång i Vena runt den 1 september.

– De får en större butik med ett större sortiment jämfört med tidigare så det kommer bli bra. Från början fattade Venaborna det säkert som att butiken skulle komma dit på en månad men det är på gång.

