Vimmerby Campings obemannade och dygnet runt-öppna butik i Vena öppnar den 15 september. Foto: Ossian Mathiasson

KLART: Här är öppningsdatumet för obemannade matbutiken i Vena

Inom en snar framtid står Vimmerby Campings obemannade butik på plats i Vena. Onsdagen den 15 september väntar både öppning och invigning.

– Vi närmar oss med stormsteg och känslan är oslagbar, säger Hampus Thorstensson på Vimmerby Camping.

Vimmerby Campings ägare Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryd har fastnat för konceptet med obemannade och dygnet runt-öppna butiker. Deras första butik, den som inryms i byggnaden närmast badgästparkeringen vid Nossen, har varit igång sedan i somras – och butik nummer två placeras i Vena där den stängda Lifvs-butiken har varit stationerad.

Nu meddelar ägarna att öppnandet av Matlådan i Vena är nära. Invigningen av butiken blir onsdagen den 15 september och då får de första kunderna inhandla varor i butiken.

– Vi ser väldigt mycket fram emot att få träffa just dig och är taggade ut i fingerspetsarna på att få komma igång med butiken på riktigt. Jag säger som Kenta sjunger, ”Jag har väntat så länge på just den här dan”. Vi är väldigt stolta och spända över att äntligen få visa upp den färdiga butiken. Det har mattats av betänkligt i butiken vid Nossen, vilket gör att det blir mer naturligt att fokusera på Vena-butiken. Vi ser att verksamheten fungerar och kan lägga ett stort fokus på Vena och ge butiken alla förutsättningar för att bli så bra som möjligt, säger Hampus Thorstensson.

"Priser vi är stolta över"

Lokalt företagande är något som ägarna har värnat om sedan första skruven inhandlades.

– Hela lokalen är byggd på plats i Storebro av entreprenören Andreas Hermansson. Kassadisken kommer från Polyform och skyltar från en lokal kreatör. Det lokala tänket kommer även fortsättningsvis att finnas tydligt exponerat inne i butiken med allt från bröd till potatis. Butiken kommer att vara välsorterad, här finns det utrymme för över 1 200 unika artiklar där allt från morgonens goda kaffe och barnets första välling till kvällens snacks kommer gå att få tag i, dygnet runt och till priser vi är stolta över, säger Hampus Thorstensson.

För att komma in i butiken finns det tre olika alternativ.

– För dig som inte handlar så ofta så går du in i butiken via en app som heter 24Food tillsammans med mobilt bank-ID. Handlar du ofta så kommer du även ha möjligheten att få en personlig kod eller en nyckel-tag för att komma in. Kod och tag kommer att gå att få via uppvisande av giltig legitimation under de timmar butikschefen är på plats, säger Thorstensson.

"Skaffar oss erfarenhet och kunskap"

När Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryd bestämde sig för att genomföra etableringen av Matlådan i Vena valde de medvetet en längre tidsaspekt för öppnandet än vad de är vana vid.

– De som känner oss vet att det brukar vara snabba puckar. Men med lite längre tid har vi kunnat planera butiken i Vena i lugn och ro med kloka och hållbara lösningar. Vi har haft en fantastisk sommarsäsong på Vimmerby Camping där vi har skaffat oss erfarenhet och kunskap med den nya obemannade butiken Nossen Livs. Parallellt med att vi drivit den butiken har vi kunnat planera Venabutiken för att skapa hållbara lösningar, inte bara för något år framöver utan för att butiken ska få leva så länge som Vena önskar ha en butik.

Fredrik Nilsson kommer jobba som butikschef för de två obemannade butikerna.

