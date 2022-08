Amena efter mäktiga spelningen med Håkan: "Svårt att ta in vad som har hänt"

Håkan Hellström intar denna sommar Ullevi i Göteborg för fyra historiska konserter efter två års uppskjutna konserter.

Amena Alsameai, Vimmerbytjejen som slog igenom under TV4-programmet Idol, var en av flera gästartister under lördagskvällens spelning som besöktes av 70 000 personer. Hon och Hellström sjöng Tro på livet" och Aftonbladets krönikör Per Magnusson tyckte att det var ett av kvällens bästa framträdanden.

– Det gick så snabbt. Jag är jättetacksam och jätteglad för att jag fick sjunga duett med Håkan. Låten betyder mycket för mig, säger Amena Alsameai.

Hur var det att kliva ut på scenen och sjunga tillsammans med Håkan inför 70 000 åskådare?

– Jag var nervös men när jag började sjunga och fick ögonkontakt med Håkan blev jag lugn. Det var otroligt mycket publik och mycket skrik. Det är fint att se vad musiken kan göra och samla 70 000 personer på en och samma plats. Det var en underbar kväll och Håkan är jättesnäll, säger hon.

Vad har du för känsla så här dagen efter spelningen?

– Jag har fortfarande svårt att ta in vad som har hänt. Jag försöker förstå och ta in det som har hänt.

"Hemlighet som jag har fått hålla"

Det var i slutet av juli som Amena Alsameai fick frågan om hon var intresserad av att uppträda tillsammans med Håkan Hellström på Ullevi. Ett erbjudande som hon inte kunde tacka nej till.

– Det är en hemlighet som jag har fått hålla ett tag. Jag repade tillsammans med Håkan den 11 augusti och det kändes jättebra.

Många personer har kontaktat henne efter kvällens häftiga spelning.

– Alla mina vänner har kontaktat mig och de som visste att jag skulle dit har peppat och stöttat mig. Det var väldigt fint.

Hon har inte haft så många spelningar denna sommar. Hennes senaste uppträdande var under festivalen ”Piteå dansar och ler” och hon uppträder på Moaloppet i Virserum i dag.