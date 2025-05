Artisten blir skrivambassadör för unga i länet - "Skrivandet är ett hjälpmedel"

Amena Alsameai ska under kommande år inspirera barn och unga i länet till att skriva. Till höger Anna Mellergård, verksamhetsledare på Litteraturnod Vimmerby. Foto: Johanna Karlsson

För att ytterligare satsa på att utveckla läs- och skrivförståelsen hos barn och unga i länet lanserade på fredagen Litteraturnod Vimmerby en helt ny satsning. Under en pressträff presenterades länets nya skrivambassadör – Amena Alsameai. Uppdraget kommer Amena ha fram till 2027. – Det känns roligt och viktigt att få inspirera andra och få dem att börja skriva, säger Amena.

Under en pressträff på Vimmerby bibliotek presenterade under fredagsförmiddagen Litteraturnod Vimmerby ett helt nytt samarbete och koncept. För att uppmuntra och inspirera länets unga till att skriva kommer Amena Alseamei under ett par år framöver besöka skolor, föreningar och andra verksamheter som arbetar med barn och unga i hela Kalmar län.

– VI är otroligt stolta och glada över att vi har lyckats rekrytera en skrivambassadör för Kalmar län. Det finns ett enormt stort och skriande behov hos barn och unga av ökad läsning och ökad läsförståelse. Vi har klurat länge på det här, och i februari träffade jag för första gången Amena för att prata om det här. Nu är vi här! säger en glad Anna Mellergård, verksamhetsledare på Litteraturnod Vimmerby.

Flydde krig – har skrivit för att bearbeta

Amena Alsameai, 24, bor i Vimmerby och har de senaste åren haft en musikkarriär på uppgång sedan hon 2021 gjorde succé i programmet Idol. Tidigare i år deltog hon även i Melodifestivalen. Amena flydde som barn kriget i Jemen, och levde många år som flykting innan hon 2019 kom till Sverige.

Skrivandet är något som hon alltid haft med sig.

– Att skriva har alltid varit en del av min vardag. Särskilt för en person som gått igenom ganska mycket i livet, som kriget och att vara en flykting så har skrivandet varit ett hjälpmedel för att kunna få ut alla de jobbiga känslorna och uttrycka mig. Därför känns det oerhört viktigt för mig att ta plats här.

Tanken med uppdraget är att Litteraturnod Vimmerby står som uppdragsgivare åt Amena och erbjuder skolor, organisationer och föreningar som jobbar med barn och unga i länet att boka Amena som föreläsare och inspiratör.

Hur många eller frekventa uppdragen blir återstår att se, men Litteraturnod hoppas att många ska ta chansen och komma med önskemål kring upplägg. Huvudfokus är att inspirera till skrivande, men upplägget kan varieras.

– Det känns roligt och viktigt att få inspirera andra och få dem att börja skriva. Det känns jättejättefint. Jag ser också fram emot att få lyssna på barnen och ungdomarna och höra deras historier, det är sådant som inspirerar mig mest och något jag verkligen ser fram emot, säger Amena.

Osäkert kring uppehållstillstånd – ”vi tror det kommer gå igenom”

För bara några dagar sedan kom nyheten att Amenas tillfälliga uppehållstillstånd går ut i sommar. Förnyas det inte riskerar hon att utvisas. Anledningen till att hon inte fått fast uppehållstillstånd är att hon sedan musikkarriären tog fart inte har en fast tjänst, utan delvis försörjer sig som musiker, vid sidan av deltidsarbeten.

Uppdraget som skrivambassadör är inte något som förändrar situationen i stort, men Anna Mellergård känner ändå hopp om att det ska lösa sig.

– Vi har ju vetat om det här och redan när vi pratade i februari så förstod jag hennes situation. Vi vet reglerna, och att det är så att hennes tillfälliga uppehållstillstånd går ut.. Hon har möjlighet att några månader innan skicka in en ansökan, där hon förklarar visar upp så mycket hon kan. Vi tror att det kommer gå igenom. Jag har full tilltro till att hon kommer få stanna.

För Amena är det ovissa månader, och oron bär hon ständigt med sig.

– Just nu vet jag inte hur framtiden kommer att se ut eftersom jag inte följer alla kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Men det kan hända att jag får förlängning på det tillfälliga uppehållstillståndet. Det är såklart oroligt, och man tänker på det hela tiden. Det är sorgligt att musiken inte räknas. Det är så mycket man ger när man gör musiken och skriver musiken. Man förväntar sig att det skulle räknas som ett jobb. Det är ett viktigt jobb tycker jag!