ARTISTEN FRÅN VIMMERBY RISKERAR UTVISNING

14 år gammal var Amena Alsameai när inbördeskriget i hemlandet Jemen bröt ut. Familjen flydde och via Saudiarabien och Turkiet kom hon till Sverige och Vimmerby 2019.

Hon blev känd för hela svenska folket två år senare när hon deltog i Idol. I år var hon även med i Melodifestivalen med bidraget "Do good be better".

I sommar riskerar nu den 23-årige Vimmerbybon att utvisas från Sverige. Detta på grund av att hennes uppehållstillstånd löper ut.

– Tyvärr har jag inte klarat av balansen av att ha en musikkarriär och ett vanligt jobb. Det är svårt att balansera de två. Och kraven för att få ett permanent uppehållstillstånd är att ha ett fast jobb – det är ännu svårare när man är musiker, för det är inte ett vanligt jobb, säger Amena Alsameai till TV4 Nyheterna.

"Skapa så mycket här"

Enligt Utrikespolitiska Institutet är kriget i Jemen ett av de värsta i världen. Tre miljoner uppges ha lämnat sina hem.

– Det är fortfarande krig i mitt hemland. Det är en svår situation där, särskilt nu. Det känns som att jag har skapat så mycket här i Sverige. Jag har lärt mig språket och varit en del av samhället. Jag tror inte att jag bara kommer kunna börja om någon annanstans. Det är jobbigt att tänka på, säger Amena.

I sommar ska Amena jobba på en restaurang på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Planen är att fortsätta kämpa med musiken, men som det är nu uppfyller inte musikkarriären de krav Migrationsverket ställer.

– Jag inte kan ge upp när jag kommit såhär långt i musiken och hittat min plats. Vi är ju också bara här på jorden tillfälligt, så även om jag bara har ett tillfälligt uppehållstillstånd så försöker jag att vara positiv, säger Amena.