Bagge debuterar i sommarfesten – "Finns en roll för alla”

Konceptet Diggiloo firar respektingivande 20 år i år och som vanligt är det en bred palett av artister. I sällskapet finns bland annat veteranen Jessica Andersson, Idol-vinnaraen Jessica Andersson, Andreas Lundstedt, Wiktoria, Elisa Lindström och så Anders Bagge som gör sin första stora sommarturné som artist.

– Det är lite omtumlande. Vi har haft tre hårda repdagar nu och när sista samtalet kommer idag (vi talas vid en torsdag, red. anm.) kommer jag troligen sova tills på måndag. Jag kan hålla upp energin genom min ADHD, men när man landar sedan är det som att komma hem från Kreta som 20-åring.

"Knäcka hål på den bubblan"

Bagge gjorde sig ett namn som låtskrivande och hade enorma framgångar med några av världens största artister så som Madonna, Jessica Simpson och Céline Dion. För den svenska publiken blev ansiktet känt genom jurymedlemskapet i Idol under flera år och under de senaste åren har Bagge riktat in sig på en solokarriär där han bland annat tog sig till final i Melodifestivalen 2022.

I sommar väntar alltså 25 shower med Diggiloo där Bagge står för en stor del av den musikaliska underhållningen. Fyra av föreställningarna rivs av i närområdet. Det handlar om Vetlanda 7 juli, Gränna 12 juli, Västervik 19 juli och Borgholm den 1 augusti.

– Det känns som en kul utmaning, nästa steg för mig är att våga uppträda. Jag rörde mig inte i Melodifestivalen, utan stod bara och sjöng, men det gäller att knäcka hål på den bubblan. Diggilioo har byggt en helhet, det finns en roll för alla och det är jäkligt mycket bra sångare och sånger.

Var det självklart att säga ja?

– Jag sa nej först på söndagen, sedan sa jag ja på måndag mrogoen, sedan nej igen och sedan ja. Jag har hus, familj och hundar, ska jag våga? Men jag vill lära mig att vara en kugge i det här maskineriet och känna hur det känns att turnera med en sådan här grej. Det är aldrig för sent att lära sig och det ska bli kul. Totalt ska jag sjunga fyra låtar och alla har en story och betyder mycket för mig.

"Åkte fram och tillbaka"

Bland låtarna Bagge riktat in sig på finns Mello-låten ”Bigger than the universe”, nyskrivna låten ”Dansa med mig” och ”Have you ever been in love” – som Bagge skrev åt Céline Dion.

– När Céline hörde den i studion första gången så sa hon att killen som sjunger den borde sjunga in den själv. Men jag ville inte och kunde inte. Sedan ringde hon mig när hon skulle spela i Globen och ville att jag skulle vara med i duetten. Jag trodde jag skulle dö i panikattack och sa nej till Céline. Det skulle ju ingen annan göra. Nu känner jag att jag måste ta tag i det oket som har etsat sig fast. Jag ska sjunga den tillsammans med Jessica Andersson, hon är trygg och har fin röst och kan matcha mig i ålder.

Är det någon plats du ser fram emot lite extra?

– Dalhalla är ju jättekul, där känner jag mig trygg. I Ulriksdal byggde jag upp mitt produktionsbolag så det ska bli kul, men jag ser fram emot varje ort som har sin charm. Min första riktiga kärlek kommer från Kalmar och jag åkte fram och tillbaka mellan Kalmar och Stockholm under en lång tid. Då var vi jättemycket på Öland och det är ju så vackert så det är löjligt.