Kharma i Vimmerby planerar för en tvådagarsfestival i sommar och Christopher Novratidis vill mer än gärna komma igång efter det långa coronauppehållet. Foto: Ossian Mathiasson

Nattklubben planerar för tvådagarsfestival i sommar: "Vill verkligen komma igång"

Kharmas senaste spelning var i mars 2020. Nu planerar Kharma för tvådagarsfestivalen ”Vimmerby Gungar” den 23–24 juli.

– Det är mycket som kan påverka festivalen. Vi vill verkligen komma igång, säger nattklubbsägaren Christopher Novratidis.

Nattklubben Kharma i Vimmerby har drabbats väldigt hårt av coronapandemin och hade sitt senaste event i början av mars förra året när Kuselofte var på plats.

Sedan slog coronapandemin till med full kraft och Kharma har, precis som alla andra nöjesställen, fått ställa in sina event.

– Det har gått så jäkla länge. Det är 13 månader sedan vi körde vårt sista event. Jag själv står och stampar på samma ställe och vill bara komma igång. Jag blir helt förstörd. Frågan är bara hur man ska ta sig från noll till hundra igen, man gick från hundra till noll när pandemin slog till. Det är en omställning som kan bli svår, säger Christopher Novratidis.

Siktar på festival i sommar

Kharma arrangerade för några år sedan, närmare bestämt sommaren 2015, tvådagarsfestivalen Vimmerby Gungar på och utanför Kharma. Då var Björn Rosenström det stora affischnamnet som drog publik.

Nu har Kharma ställt in siktet på att arrangera Vimmerby Gungar för andra gången i sommar under förutsättning att de allmänna restriktionerna tillåter festligheter.

– Det är så mycket som kan påverka festivalen. Det handlar i huvudsak om att restriktionerna ska vara tillräckligt släppta så att vi klarar av att genomföra ett sådant event.

Det är svårt att coronasäkra ett så stort evenemang och ha begränsningar på 600 personer när vi kan få kostnader på en miljon kronor och behöva 2 000 personer. Det är restriktionerna som kommer spela roll, säger Novratidis.

Vad krävs för att ni ska kunna genomföra festivalen?

– För att kunna få en break-even på det hela så skulle jag väl säga att vi behöver kunna släppa in 1 200 personer per dag. Räddningstjänsten var på plats 2015 och satte ingen övre gräns på hur många personer vi kunde ta in och sa att vi kan ta in minst 2 000 personer på området. Vi var aldrig uppe på 2 000 personer, kanske 1 400 personer när Björn Rosenström uppträdde och då var det typ halvfullt på området. 2 000 är inga som helst problem att få in på området.

Vad är det som gör att du planerar för en festival så här i coronatider?

– Det är enkelt. Samhället har varit nedstängt i 13 månader, vaccineringen är i full gång och myndigheterna har hela tiden sagt att de vill skydda äldre personer och riskgrupper. Det köper jag helt och hållet, men jag anser också att vi måste börja öppna upp samhället när dessa grupper är vaccinerade. Någonstans måste det vända och jag anser att det är rätt så lagom efter sommaren. Smittspridningen gick ner under sommaren förra året i alla fall. Jag hoppas att vi kan genomföra festivalen i sommar.

"Minst en riktigt stor artist"

Festivalen kommer äga rum utomhus (på Kharma-parkeringen) och inomhus. På det inhägnande området blir det scen för livespelningar, öltält, barer och matstånd.

Vad blir det för artister?

– Jag har artister som jag vet att jag kan få hit, men de flesta bokarna vill avvakta till och med 3 maj när de nya restriktionerna släpps. Det är först då som jag kan spika artister. Jag har förfrågningar ute och fått vissa godkännanden men de vill avvakta innan vi skriver kontrakt. Det kommer bli minst en riktigt, riktigt stor artist. Vi kommer köra två artister varje dag.

När kommer ett definitivt beslut om festivalen blir av eller ej?

– Vi är rätt så flexibla och skulle kunna vänta till och med en bit in i juni. Jag måste åtminstone veta en månad före festivalen.

