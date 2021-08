Statsvetaren Erik Wångmar kommenterar Ingela Nilsson Nachtweijs tillbakatagande av sin avsägelse. Foto: Linnéuniversitetet/ Pressbild

Statsvetaren om utspelet – ”Oerhört svårt att se att det kan ha någon som helst framgång”

Ingela Nilsson Nachtweij har i ett brev till kommunen tagit tillbaka sin avsägelse från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande, och det ser ut att bli ännu en vända av dramatik kring Vimmerbys förra kommunstyrelseordförande. Erik Wångmar, statsvetare vid Linneuniversitetet kommenterar här det senaste utspelet.

Annons:

Vad tänker du om att Ingela tar tillbaka sin avsägelse som KSO?

– Ja det här mindre kloka bråket om att återta sin plats, det får man väl säga ändå att när det någon gång väl har lagt sig, eller att man tror att det lagt sig, då blir först den ena dömd för ett grovt brott och sedan så börjar Ingela Nilsson Nachtweij bråka om detta. Jag uppfattar det som att Centerpartiets utgångsläge är att de är väldigt trötta på det här, och deras irritation lär väl knappast avta av det här.

Skapar bara irritation

– Man kan också fundera på om Ingela har någon rådgivare eller agerar helt på egen hand här. Jag kan inte säga annat än att jag tror det är dömt att misslyckas, och skapar bara bråk och split om något. Jag har oerhört svårt att se att det kan ha någon som helst framgång. Det skapar bara irritation, och om hon har någon plan på comeback kan det här inte underlätta.

Hur ser du på det legala i det här?

– Att man skulle kunna återta en avskedsansökan, det har jag aldrig varit med om att man kan. Så länge ingen efterträdare är vald kan man det, men jag har inte sett exempel där någon gör det efter ett fyllnadsval.

Kan Ingela ta tillbaka sin plats som KSO tror du? Försöker hon åstadkomma en politisk comeback?

– Ja det är ett konstigt sätt at göra det på i så fall. Partiet har ju ändå bett henne att avgå. Så det är om hon i så fall tänker bilda ett lokalt parti. Det finns inga möjligheter för en comeback inom ramen för Centerpartiet. Jag skulle väl misstänka att kommunen avfärdar detta. Jag har svårt att tro att detta skulle leda någonstans. Frågan är hur hon driver det vidare. Än har inte valrörelsen börjat, men jag ser inga förutsättningar för det. Jag har svårt att förstå varför hon gjort det överhuvudtaget.

Retroaktiv lön skulle sticka folk i ögonen

Att tillbakatagandet av avsägelsen skulle leda till retroaktiv betalning av lön tror Erik Wångman inte heller.

– Ingela menar att hon blivit tvingad bort från uppdraget. Formellt har hon lämnat in en begäran om entledigande, och det var hon inte tvingad till att göra. Så vitt jag vet lämnade hon in den själv, och hon överklagade heller inte beslutet om att hon blev entledigad. Dessutom är det hösten 2019 det handlar om, det är närmare två år sedan hon avgick. Att man skulle betala ut någon retroaktiv lön har jag väldigt svårt att tro, det skulle betyda att man då skulle ha haft dubbla kommunstyrelseordföranden under två år, och det skulle sticka folk väldigt mycket i ögonen. Det ser jag inga möjligheter att det skulle hända. Det är ett mycket ovanligt fall det här.

Annons:

Johanna Karlsson johannaikulla@gmail.com

Annons:

Annons: