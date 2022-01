Därför blev det inget fullmäktige i januari: "Vill inte riskera något"

Kommunfullmäktige skulle ha hållits i slutet av januari. Men så blev det inte. Orsaken till det är den rekordhöga smittspridningen i länet.

– Dels så var det med anledning av smittoläget. Vi konstaterade helt enkelt att vi inte kan genomföra ett fysiskt fullmäktige och vi hade behövt skaffa oss teknisk support för att genomföra det digitalt. Det var bara ett fåtal ärenden som var på väg från kommunstyrelsen och ansåg vi att nästa sammanträde kunde vänta till 28 februari, säger fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C).

Det är ett möte som sannolikt kommer hållas digitalt.

– Med all sannolikhet blir det så och då köper vi in all teknisk support till det mötet. Vi vill inte riskera att något händer för att vi har ett fysiskt fullmäktige.

Hur ser du på att det blir så lång tid mellan sammanträdena?

– Det är två månader och det kan man leva med. Samtidigt är det aldrig bra att ställa in fullmäktigemöten för det minskar möjligheten att föra debatt och ställa frågor. Vi hade det i en vågskål, men då vägde det här över. Alla ärenden är förstås viktiga, men vi bedömde att det gick att hantera och det har också stämts av med kommunstyrelsen.