Ex-kommunalrådet om att amorteringarna uteblivit: "Att inte stå för löftet är ett svek"

En som upprörs över att det inte längre amorteras av på skulderna är det tidigare kommunalrådet Micael Glennfalk. Han var moderat kommunalråd när partiet tillsammans med Socialdemokraterna tog fram den hårda budgeten 2015.

Han är starkt kritisk till att amorteringarna uteblivit.

– Motivet till skattehöjningen vi gjorde var att det skulle amorteras. Vi var överens över partigränserna om att ha en stabil amortering och vi höjde skatten mycket. Det var tvunget för att kunna bygga bland annat en stor förskola och ett stort äldreboende, men vi skulle amortera av det snabbt. Skälet var dels att vi haft en lågränteperiod länge och då är det bättre att betala av på amorteringarna. Vi hade också bra utveckling på börsen och på våra pensionspengar. Finansen gav helt enkelt mycket pengar. Kommunens överskott var i princip från finansen medan verksamheterna gick back. Varför då stoppa in pengarna i verksamheten och dopa resultaten? Man ska fortsatt vara stringent och tuff mot verksamheterna, tycker jag. De måste klara sin budget, säger Micael Glennfalk.

Han är inte längre aktiv i politiken, men är en debattör som fortsatt hörs och syns mycket.

– Varför ska Vimmerby klara sig sämre än andra kommuner? Man måste studera andra kommuner, enkelt genom Kolada (kommun- och landstingsdatabasen, reds.anm) och titta på hur demografin ser ut hos andra. Hur gör ni? Hur många åldringar har ni? Det går att jämföra sig exakt. Man måste undersöka om man har dåliga ledare, dåliga förvaltningschefer, om styrningen är fel, om det är dåliga mellanchefer. Vi har ganska välbetalda topptjänstemän i kommunen och då borde man kunna utkräva ansvar, säger han och fortsätter:

– Jag vet samtidigt att staten lägger mycket på kommunen. Riksdagen tar beslut om den ena reformen efter den andra och i slutändan är det kommunen som får betala. Det är tufft, men man är samtidigt satt att klara det. Andra kommuner gör det utan att ha den skatt vi har. Vad skiljer mellan de som klarar uppdraget, och oss i Vimmerby som inte klarar uppdraget? I näringslivet byter man ut chefer som inte klarar sitt beting. I hur många år som helst har socialen inte klarat sitt uppdrag.

"Det är jättedåligt"

Socialnämnden har förvisso några bättre år bakom sig. Men så sent som inför 2021 fick man ett historiskt stort tillskott och åren dessförinnan var bland annat ersättningarna från Migrationsverket mycket höga.

– Det måste man skilja på, alltså vad som är dopat och inte. I Vimmerby kommun har vi också mycket folk i verksamheten som inte kan språket. Det är skämmigt och på gränsen till vanvård av de gamla. För mig är det 1800-talet och det är så dåligt så det finns inte. Ofattbart att man på äldre dagar ska få hjälp av någon som inte kan kommunicera, som man inte kan prata med. Och det i en kommun med högsta kommunalskatten! Jag tycker kraven måste resas högre och de ska resas i samband med chefernas löneförhandlingar. Det är då kraven och betingen ska listas. Klarar man inte det, så klarar man inte av jobbet. Så är det i övriga delar av världen. Man ska ställa samma krav här som i de kommuner som klarar sina uppdrag.

Nu har det inte amorterats under 2019, 2020 och 2021. Hur ser du på det?

– Det är jättedåligt. Det finns många investeringar kvar att göra, men det har ju andra kommuner också. Det finns ett budgeterat överskott på ett par procent, men problemet är att man inte klarar det i driften av sina verksamheter. Man går hela tiden med underskott och samtidigt säger alla anställda att de får för dåligt betalt, att det jobbas fel. Att höja skatten för att investera är ganska självklart om man inte har sparade pengar, men då måste man kunna lägga undan varje år. Man kan välja på att amortera i efterskott eller lägga undan pengar i förskott. Vi har haft lågränteläge i tio till 15 år och då var det lämpligt att ta lånen, men vad händer om räntan höjs och man inte har amorterat? Då får man ändå lägga det i räntepengar. Det kravet om att amortera får man inte släppa. Jag hoppas verkligen något parti gör det till valfråga.

Borde man ha sänkt skatten när man inte amorterat?

– Det man måste fråga sig när man inte amorterat är vad man har använt pengarna till. En stor del går till driftunderskott i verksamheterna. Det finns också en historisk underhållsskuld i Vimmerby. Kommunen underhöll inte sina fastigheter i den utsträckning man borde gjort. Sänka skatten kan man knappast göra förrän man har balans i verksamheterna. Innan man sänker skatten måste man amortera det man lånat, så är det. Men amortera är prio ett.

För mycket kompis

Micael Glennfalk tycker att politikerna och tjänstemännen är för mycket kompis med varandra.

– Då blir det svårt att löneförhandla. När man säger att man har hundratals anställda under sig är det inte rätt sätt att beskriva verkligheten på, i alla fall inte för att motivera en viss lön. Med den argumentationen, vad ska statsministern ha för lön då? Hur många har hen under sig? Det man har att styra är en avdelning, kanske en ledningsgrupp. Då påstår man att man ska ha betalt för ansvaret. Men det behöver inte ligga i månadslönen, det kan ligga som bonus enbart de år man klarar ansvaret att hålla en budget. Man har inte klarat sitt ansvar när man går med underskott, särskilt inte i en verksamhet med förutsägbar inkomst och med fokus lagt på kostnadskontroll. Och ansvaret är det ju politiken som tar, inte tjänstemännen. Konkurrens är det tredje argumentet, och det finns självklart. Man får aldrig en komplett chef, så det man måste värdera är kunskapen i det behov man just nu har och ser åren framåt. I kommunens fall; klara en kostnadsbudget i en hyfsat förutsägbar verksamhet. Industrin pekar man på ibland, men det är en annan sak. Det är en privat ägare som beslutar något och det är inte offentliga medel det handlar om. Sedan skrämmer man politikerna med att det inte går att få tag i nya chefer. Det går visst. Jag blir lite upprörd över detta och man måste säga som det är. Det går inte att vara politiskt korrekt hela tiden. Det är lite för ljummet i Vimmerby nu och jag hoppas det kommer in någon eller några politiker som vågar ta en diskussion, en debatt och ruska om.

Flera gånger under intervjun återkommer han också till socialnämndens driftkostnad och att han upplever att det saknas en plan för att få rätsida på det.

– I ett privat företag som ska gå på börsen om fem år tittar man på vad det innebär om fyra eller tre år. Man lägger upp en plan och det måste man ha här också. Hur många år ska det ta att få ordning på det? Dessutom har verksamhetsledaren både en försäljningsbudget och en kostnadsbudget att hantera. I kommunen finns enbart en kostnadsbudget, intäkterna kommer via skatten. Så ett betydligt enklare ledarjobb än i företagen.

Upplever du att man skjuter problemet framför sig genom att inte amortera och att underskotten i verksamheterna räddats genom framför allt ökade statsbidrag?

– Ja, det gör man. Kommer inflationen öka och därmed räntorna kommer man att ångra att man inte amorterade. Men sveket gentemot det löfte en enig politik sa när skattehöjningen skedde är stort. Jag tror socialdemokraterna kommer vinna på att man står bakom sitt löfte, och alliansen förlora. Går det att lita på Alliansens politiker?

Tror du att Moderaterna kommer straffas?

– Hela alliansen tror jag, men inte tillräckligt mycket för att tappa makten. Sossarna borde lyft ut frågan om amorteringen till ett särskilt beslut, och då borde Moderaterna gått på sossarnas linje. Det hade man vunnit kraftigt på utan att bryta övrigt samarbete med alliansen. Löftet om amortering är ett löfte som man inte bara kan bryta. Just löftesbrott sänker det politiska förtroendet, det tror jag alliansen blir varse i valrörelsen.

Hade man inte riskerat att alliansen spruckit?

– Det hade varit upp till Centerpartiet att spräcka den. Med den önskan om makt och ordförandeposter som finns i Centerpartiet, tror jag inte de brutit upp allianssamarbetet. Ett löfte står man för och det är inte svårt att argumentera för det.

"Påverkar företagsetableringar"

Han tror inte att kommunalskatten, som ligger på 22,36 kronor per intjänad hundralapp och är högst i länet, påverkar människorna som bor här i särskilt stor utsträckning.

– Nej, men det kan påverka företagsetableringar. De tittar naturligtvis på om det är en högskatte- eller lågskattekommun de vill etablera sig i. Som en parameter. Det finns många andra parametrar också. Jag är av åsikten att en kommun ska ha så många bra reklamslogans som möjligt. "Välkommen till Smålands högsta skatt", är inte en bra sådan. Man måste komma ned till jämförbara kommuner, det ska inte vara en sån stor skillnad på Vimmerby och grannkommunerna.

