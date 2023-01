Svaret efter SD-ledamotens fråga: "Inte skett något fel alls"

I samband med budgetbeslutet i december kom det förslag på sittande möte. SD-ledamoten Roger Sunesson, som valdes in i höstas, ville veta om det får gå till på det sättet. – I det här fallet kan jag inte se det skett något fel alls, säger fullmäktiges vice ordförande Lennart Nygren (S).

Under ledamöternas frågestund var det endast en politiker som hade en fråga under måndagens sammanträde. Det rörde sig om sverigedemokraten Roger Sunesson, som lämnat in sin fråga på förhand.

Frågan hade att göra med ett förslag som kom först vid sittande möte under fullmäktiges decembermöte. Roger Sunesson hade tittat närmare på kommunallagen och vad som gäller för att lämna in handlingar eller uppgifter inför ett fullmäktigesammanträde.

Roger Sunesson ville veta om det är en vecka i förväg som gäller när det kommer till förslag och handlingar.

– Alla ärenden ska ju anslås minst en vecka innan ett sammanträde. Så jag undrar en del kring framförhållningen och vad som gäller. Det är viktigt med en dialog för alla tänker jag, sa Sunesson (SD) innan han formulerade sin fråga enligt följande:

"Anser ordförande för KF att det finns en sista tid för inlämnande av handlingar/uppgifter inför fullmäktiges sammanträden?".

"Inte ute efter att sätta dit någon"

Eftersom ordförande Leif Larsson (C) är på resande fot besvarades frågan av vice ordförande Lennart Nygren (S).

– När det gäller budgetförhandlingen så kan man ställa motförslag till liggande förslag, som man inte kan skicka ut innan sammanträdet. Då kan det komma vid sittande bord, även om beredning sker 14 dagar innan sammanträdet. I det här fallet kan jag inte se att det skett något fel alls, svarade Nygren.

Roger Sunesson tackade för svaret.

– Jag är inte ute efter att sätta dit någon, men det är om det är tydligt vad som gäller och att vi är öppna för en dialog om framförhållningen.