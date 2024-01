Statsvetaren tror att minst en skola räddas – här är hans hypotes

Den hårda debatten om skolnedläggningar i mitten av 2010-talet rev upp sår mellan politiken och allmänheten på landsbygden. Cirka ett år efter löftet från den nya majoriteten om att det inte fanns något skäl till oro på landsbygden visar en politiskt beställd – och hårt kritiserad – utredning att det går att lägga ned skolorna i Djursdala, Gullringen, Rumskulla och Tuna.

Hur politiken kommer att hantera frågan är fortsatt oklart, men på söndag träffas hela fullmäktige för ett stängt möte där frågan ska diskuteras vidare.

Klart är att många miljoner måste hittas och att frågan om småskolornas öde åter är högst levande. Under tisdagskvällen hölls ett första skolmöte i Tuna mellan ortsbor och politiker.

En taktik majoriteten då, för åtta år sedan, inte använde sig av. Statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitet följer politiken i länet och har god koll på läget i Vimmerby.

– Det man allra först kan fundera på är avståndsfaktorer. Tuna ligger längst bort från Vimmerby och när det gäller avståndsfaktorer så är det relativt korta avstånd för både Djursdala och Gullringens del. Restiden för Tuna är avsevärt mycket längre. När det gäller Rumskulla är avståndet väsentligare kortare till Mariannelund, säger Erik Wångmar.

"Det är dumt, jättedumt"

Erik Wångmar ser också en tydlig problematik för både Centerpartiet och Vänsterpartiet, med tanke på partiernas inställning senast.

– C bekämpade alla skolnedläggningar den gången och nu kanske man måste vara med och driva igenom det. Det är ett stort bekymmer och kluvet förstår jag. Jag inser det besvärliga läget för båda partierna, men det är inte på något sätt bara deras fel. Hade Tidöpartierna släppt till mer pengar, så hade det varit betydligt lättare för kommunerna. Är oppositionen emot det här, så är det inte särskilt snyggt utifrån sitt ansvar på riksplanet. Det är inte särskilt etiskt. Ett viktigt skäl till läget är just Tidöpartiernas svältkur till kommunena.

Hur ser du på löftet från majoriteten för drygt ett år sedan?

– Det är dumt, jättedumt. Samtidigt har Ulf Kristersson lovat det ena och andra, bland annat att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Man bör vara försiktig med sådana löften.

Att den rödgröna majoriteten skyller på regeringen är ingen överraskning för Wångmar.

– Samtidigt borde man ha tagit höjd för att en sådan regering kanske inte är så generösa med statsbidrag. Det är inte så klokt att ge sådana löften då.

Kommer det vara politiskt självmord om man går fram med det här?

– Man tar i alla fall en stor risk. Om C gjorde ett dåligt val 2022, så är det risk för ännu sämre 2026. Men frågan är vad man kan göra i stället? Större barngrupper kan vara en möjlighet som ger ekonomisk effekt, men det skulle bli ramaskri även kring det. Jag tänker att det är lätt att som finansminister stå i Stockholm och säga att man ska rationalisera i kommunerna. Folk skriker så högt när det drabbar dem själva och jag har förståelse för frustrationen lokalt, men man borde inte ha varit så stöddiga i opposition från C och V under den mandatperioden. Jag ser det som att båda sidor har trovärdighetsproblem.

Tror inte alla fyra läggs ned

Att lägga ned alla fyra småskolor vore att gå långt, menar Erik Wångmar. Skolan i Locknevi försvann i början av 2000-talet och i Pelarne lades skolan ned för gott 2008.

– Då skulle bara Frödinge, Södra Vi och Storebro finnas kvar utanför staden. Det är att gå rätt långt. Med tanke på de långa avstånden så vore det inte orimligt att behålla skolan i Tuna.

Att trycket på politikerna lär bli stort bör man vara medveten om, menar Erik Wångmar.

– Att lägga ned skolor är känsligt och att lokalbefolkningen skulle jubla vore konstigt. Tuna förlorar ju räddningstjänsten också och det blir ett räddningvärn i stället. Jag beställde hem den utredningen och avståndet till Tuna är dubbelt så långt som det är mellan Rumskulla och Mariannelund. Det hade inte alls varit konstigt om man dragit in beredskapen i Rumskulla, som man var på väg att göra redan 1990. Men det här är två saker som slår mot glesbygden och där Tuna drabbas. Jag förstår att det skapar känslor.

Tror du man kommer gå fram med att lägga ned skolor alls till slut?

– Jag tror att man tar en eller två. Jag misstänker att Djursdala ligger närmast. Gullringen är ändå en större tätort, men de två måste nog löpa större risk att avvecklas än Rumskulla och Tuna. Då just på grund av avståndet och elevunderlaget. Min hypotes är att Tuna räddas i alla fall.