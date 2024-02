Inga skolor läggs ned nu: "Inte fredade för all framtid"

Jacob Käll (C) säger att mötena på de olika orterna haft betydelse för beslutet. Foto: Jakob Karlsson

Fyra skolor och fyra förskolor riskerade att läggas ned. Men så blir det inte – åtminstone inte just nu.

– Nu har vi tagit det här beslutet, men skolan är inte fredad för all framtid, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson (C).