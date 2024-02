Käll väljer att bli pensionär: "Har ingen utstakad plan"

Jacob Käll (C) fyller snart 70 år. Nu väljer han att kliva av som Centerpartiets starke man i kommunen. Foto: Simon Henriksson

Efter en mycket turbulent tid för Centerpartiet i Vimmerby valdes Jacob Käll i december 2019 formellt till att efterträda Ingela Nilsson Nachtweij som kommunstyrelsens ordförande.

Han hade då varit engagerad i politiken i bara några år efter den senaste skoldebatten. Det var en raketkarriär inom partiet och Käll var sedan ordförande i kommunstyrelsen fram till valet 2022.

Tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bildade Centerpartiet en ny majoriteten, men C släppte ordförandeposten till S.

Under den här mandatperioden har Jacob Käll varit vice ordförande i kommunstyrelsen. Om bara några veckor blir Käll 70 år och nu väljer han att lämna politiken.

– Jag har beslutat mig för att gå i pension. Jag vill ha mer fritid, kunna umgås mer med familjen, barn och barnbarn, än vad jag har gjort de senaste åren. Det har varit ett väldigt hedrande, roligt och utmanande uppdrag som jag har haft, men nu är det dags att ta ett beslut om att göra annat och njuta mer av det goda livet. Min fru har varit pensionär i ganska många år och hon far iväg till ställen där jag inte har kunnat vara med. Sedan tänker jag att jag ska kunna vara mer engagerad lokalt, vi får se. Jag har ingen utstakad plan, säger Jacob Käll (C).

Viktigt att inte ta det under skoldebatten

Han menar att den senaste tidens skoldebatt inte varit någon avgörande eller ens viktig faktor. Snarare är det faktumet att han med råge uppnått pensionsåldern som spelar in.

– Det har inte varit något tungt skäl. Det har inte påverkat eller varit avgörande, men det hade inte varit bra att det här beslutet under den pågående skoldiskussionen.

Samtidigt har det varit viktigt för partiet att ha med honom genom skoldebatten.

– Jacob kom in som ett resultat av den gamla skoldebatten och vi har haft behov av att ha full uppställning under processen. Då har Jacob, som jobbat mycket med den här typen av frågor kring dialog med kommunmedborgare, varit värdefull i det sammanhanget. Det finns inga samband så, men hade Jacob sagt att han ville sluta 1 januari, så hade jag bett honom att vara kvar. Hans bakgrund, med medborgarkontakter och landsbygdsutveckling, har varit värdefull, säger Leif Larsson (C), ordförande i Centerpartiets valberedning.

Fördelarna överväger nackdelarna

Han tycker att fördelarna överväger nackdelarna med jobbet som toppolitiker i kommunen.

– Det är ett fantastiskt uppdrag och vill man vara med och påverka, så är det ett roligt uppdrag. Sedan vet ni att det är jobbigt ibland, säger han.

Vad som varit jobbigast har han dock svårt att säga.

– Jag har ingen rankinglista över det, men man måste hela tiden vara aktiv. Man är aldrig ledig. Jag tycker inte att det är jobbigt att bli kontaktad, få mejl eller bli uppringd. Det gör jag faktiskt inte, men det kanske är just det att man inte är ledig.

"Oerhört varierat"

Han tycker det är enklare att prata om fördelarna med att vara högst uppsatt kommunpolitiker.

– Det är fantastiskt intressant. Det är oerhört varierat, det är stort och smått, avancerat, olika slags frågor som kultur, ekonomi och asfaltering. Det är verkligen inget enahanda jobb, även om vissa frågeställningar kommer tillbaka. Det kan vara samma problemställningar som i förra mandatperioden, men det är en otrolig variation.

Ångrar du att du inte blev politiker?

– Jag kände så när jag började. Men jag hade inte velat vara politiker i hela mitt liv och jag har gjort väldigt mycket annat roligt.

Frågan om det bästa beslutet under tiden som toppolitiker väljer han att passa på. Han kommer sakna många.

– Det är kollegor inom politiken, inte bara i den egna majoriteten, och alla goda kontakter med tjänstepersoner. Det har varit ett bra samarbete och vi har kunnat enas även när det varit tufft och motigt.

Käll kommer att lämna under maj månad. Mer om Centerpartiets väg framåt kommer senare.