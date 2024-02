Centerpartiet väljer att gå ut brett – du kan bli deras nya toppnamn

Leif Larsson (C) vill få in förslag från allmänheten på vem som ska bli nytt toppnamn i Centerpartiet. Foto: Simon Henriksson

Jacob Käll går i pension i maj. Därmed behöver Centerpartiet hitta ett nytt toppnamn som kan leda partiet i valrörelsen 2026. – Vi vill bjuda in till en öppen process, säger Leif Larsson, ordförande i Centerpartiets valberedning.

Under onsdagen deklarerade Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande från slutet av 2019 till 2022 och numera vice ordförande i kommunstyrelsen, att han ämnar att lämna sina politiska uppdrag och gå i pension.

Käll, som fyller 70 år om några veckor, tänker lämna jobbet i maj månad. Då ska Centerpartiet ha hittat en ersättare som kan leda partiet i valrörelsen 2026.

– Vi hade en het diskussion när vi bytte företrädare för fyra år sedan. Då tog vi ett strategiskt beslut om att vi ville vara med och ta ansvar för kommunens utveckling. Vi har tagit en del lärdom av den process vi hade då för att ta fram vårt förstanamn, säger Leif Larsson (C), ordförande i partiets valberedningen.

Det gör att vem som helst nu kan nominera nästa Jacob Käll.

– Vi vill bjuda in till en öppen process där man kan nominera till posten som Centern förstanamn. I det korta perspektivet handlar det om att gå in på Jacobs plats som vice ordförande, men det här ska också vara vår kandidat i 2026 års valrörelse. Det här är ett strategiskt arbete och därför bjuder vi in allmänheten, Vimmerbyborna och våra medlemmar att delta i processen. Det är viktigt och betydelsefullt uppdrag och jag har själv jobbat på den nivån en gång och känner till hur roligt det är.

Krävs att man är medlem

Att Jacob Käll någon gång under den här mandatperioden skulle avisera sin avgång var ingen skräll, men Centerpartiet fick kännedom om att tiden var mogen för det först under tisdagen.

– Jacob tillkännagav det här för kretsmötet i går och då fick jag berätta om hur vi tänker oss processen. När vi fått in nomineringar kommer vi att jobba med de föreslagna namnen. Men på vilket sätt hänger också på vem eller vilka som är beredda att delta i processen. Det krävs en egen vilja och från partiet krävs det att man är medlem och delar partiets värderingar.

Partiet är öppna för att det kan bli någon som i dagsläget inte är aktiv.

– Vi behöver tid för den här processen och vi siktar därför på att sista maj, när Jacob slutar, ha ett fullmäktigebeslut på en utsedd efterträdare. Utan att spekulera i namn kan det vara någon som i dag har uppdrag och då kan det få följdverkningar man måste jobba med. Men det är något som vi kommer jobba med under de här månaderna.

Räcker det att bli medlem i partiet i morgon?

– Kravet vi ställer är att man måste vara medlem när man tar uppdraget. Vi har sett, inte minst i skoldebatten, att det finns ett stort engagemang runt om i kommunen. Det är väldigt stort och många vill vara med. Det ska bli spännande att göra på det här sättet och se vilka dammluckor som öppnas.

Har ni redan försökt att värva någon?

– Jacob gav sitt besked i går kväll, så jag passar på den frågan. Vi hoppas att det finns ett intresse för att engagera sig.

Väljs av medlemmarna

Formellt kommer den som framöver ska leda Centerpartiet att bli vald på ett medlemsmöte.

– Vi har ungefär 140 medlemmar i vår kommun och de ska säga sitt. I slutändan är det inte en fråga för fullmäktigegruppen.