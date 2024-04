Han är ny ordförande för S i Vimmerby: "Väldigt roligt"

Vimmerby Arbetarekommun höll nyligen sitt årsmöte och då klev Eva Berglund av rollen som ordförande för partiet lokalt. Efterträdare blir elektrikern David Farnhed.

– Det är väldigt roligt och det ska bli kul. Det finns mycket att göra för att stärka partiet både externt och internt, säger han.

Han gick in i Socialdemokraterna redan 2005, men har då varit aktiv i bland annat Falköping och Örebro. Kärleken tog honom till Vimmerby för sju år sedan och han klev in i partiet lokalt under den förra mandatperioden.

– Jag är ingen duvunge på det sättet, utan jag har varit aktiv politiskt i de orterna där jag bott förut.

Även om du inte är en duvunge, så är Eva Berglund ännu mer rutinerad. Hur blir det att efterträda?

– Det är svårt att uttala sig om, men det är väl bra att man föryngrar i partiet också. Jag har ingen direkt känsla kring det.

Vill satsa på studiecirklar

Flytten till Vimmerby gick kring 2017 och 2018 och därför har David Fernhed svårt att uttala sig om partiet lokalt ur ett längre tidsperspektiv, säger han.

– Det som blir viktigast är att vi blir fler partimedlemmar och utbildar oss. Vi behöver diskutera politik och då förstås socialdemokratisk politik. Vi ska forma samhället här och i landet som stort. Mitt största fokus blir att stärka partimedlemmarna genom studiecirklar och liknande.

Det är ett arbete som kommer ta form efter sommaren.

– Vi har elva fokusområden sedan tidigare inom partiet och nu ska vi rannsaka den egna politiken. Därför kommer vi köra studiecirklar söndag kvällar där vi förkovrar oss för att kunna påverka partiet i en positiv riktning framåt.

Brinner för miljöfrågan

Partiet tog förvisso tillbaka en del röster i senaste kommunvalet och blev åter det största partiet. Men man är fjärran från sina siffror så sent som 2014.

– Vi kan alltid bli starkare. En viktig fråga är att stärka ekonomin i kommunen och få till ett bra samhälle. Vi är inte med för att sitta på läkaren, utan vi vill få fram vår politik och nu sitter vi i majoriteten. Det är därför man engagerar sig politiskt, för att kunna forma samhället efter sina tankar.

David Fernhed, som är ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet, lyfter fram miljöfrågorna som en hjärtefråga.

– Det finns massa hjärtefrågor, men miljö- och klimatfrågorna är väldigt viktiga. Vi behöver göra saker och vi behöver göra det fort. Där är kommunen en del i ett större sammanhang.