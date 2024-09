BESLUT: Så blir nya infarten till ALV – här är prislappen

Vi berättade om planerna på en ny infart för en tid sedan och idag klubbade kommunstyrelsen det eniga beslutet. Det blir en mängd filer efter infarten från riksväg 23/34 fram till en betalstation. I underlaget har kommunen tagit inspiration från infarten till Disneyland i Paris.

Efter betalstationen dras antalet filer ned och vägen löper sedan runt ALV:s turismboende för att sedan haka i Kohagsgatan och därefter leda fram till ALV-rondellen längs med Lundgatan.

Trafik från Kohagsgatan kommer inte att påverkas av den nya trafiklösningen. Det blir också ytterligare en fil i själva rondellen.

"Tagits fram flera olika lösningar"

Diskussionen om köerna till ALV längs med Lundgatan har pågått i Vimmerby så långe parken lockat besökare – men varit mer aktiv mellan de inblandade parterna (ALV och Vimmerby kommun) sedan drygt två år tillbaka.

”Detta för att möjliggöra ett nytt flöde med fler filer och en annan infart till ALV’s parkering på området. Det har tagits fram flera olika lösningar via konsult under våren där nedanstående förslag funnits vara den bästa lösningen. Den nya lösningen förväntas minska köbildningen på ringleder i Vimmerby tätort under högsäsong genom att den möjliggör en snabbare incheckning plus att infarten med fler filer på ALV’s område tar upp mer av köerna”, skriver kommunstyrelsen i sitt beslut.

"Vi gör förbättringar med flöden"

Kostnaden bedöms landa på två miljoner kronor och finns med i investeringsbudgeten.

Beslutet innebär att kommunen inte kommer anlägga en ny cykelbana längs med Kohagsvägen och kan ta bort den posten på två miljoner kronor. Det kommer också tecknas ett servitut alternativt en nyttjanderätt mellan kommunen och ALV för den cykelväg som går genom Astrids hagar. Kommunen kommer därefter få rätt att nyttja och underhålla den befintliga vägen som nu alltså kommer att bli kvar.

Vi har sökt ALV:s vd Joacim Johansson utan resultat.

– Det känns som att vi har en bra, gemensam bild för att få till en bra lösning och för att få bort bilar från gatorna i stan. Vi gör förbättringar med flöden hela tiden och upplever att vi lyckats få till en bättre trafiksituation i stan den här sommaren, sa han i en tidigare intervju.

"Ska förbättra för alla"

Kommunens toppolitiker är nöjda med lösningen.

– För kommunens del handlar det om två miljoner kronor ungefär, allt det andra tar ALV. Flaskhalsen försvinner, köerna ska minska betydligt enligt förslaget. Det blir många filer in på ALV-området och en två kilometer längre vägsträcka sväller bilar, nu blir det fler luckor in. Vi hoppas det ska vara en lösning på det här, säger Lars Sandberg (C).

Den 18 september kommer kommunen hålla i ett möte med boende i Kohagen för att gå igenom lösningen.

– Det här ska förbättras för alla är tanken. Vi slipper den här gång- och cykelbanan vi behövt bygga och får möjlighet att använda den genom åkermarken där. Andra lösningar hade kunnat bli lika dyra för kommunen, säger Lars Johansson (V).

Jakob Karlsson

Simon Henriksson