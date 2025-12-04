KOMMUNEN KÖPER SIG UR VTT-AVTALET – SÅ BLIR KOSTNADEN

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) tror kommuninvånarna tycker det är skönt att nu sätts punkt för VTT-affären. Foto: Simon Henriksson

Redan i april 2022 sade kommunen upp avtalet kring den gamla VTT-fastigheten. Nu har man kommit överens med fastighetsägaren och köper sig ur avtalet. – Det känns jätteskönt såklart, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Det var i april 2007 som kommunen ingick ett 20-årigt hyresavtal med den dåvarande tidningskungen Bengt Ingemarsson. Han ägde då Vimmerby Tidning och ett antal andra tidningar. Hyresavtalet skrevs när dåvarande VTT Grafiska ville bygga nytt och beslutades att gälla i 20 år.

Men VTT Grafiska såldes senare till V-Tab, det som i dag heter Stibo Complete, och kommunen hyr därför hela den gamla VTT-fastigheten, där tidningen tidigare trycktes.

År 2018 köptes Vimmerby Tidning upp av NTM-koncernen och det ledde senare till att Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk förening sade upp avtalet. Uppsägningen har inneburit att kommunens hyreskostnad till de förra tidningsägarna ökade med 800 000 kronor om året och vår tidning har tidigare rapporterat att affären kan komma att kosta kommunen drygt 45 miljoner kronor.

Dagens Vimmerby granskade den här affären för snart tio år sedan.

Därför sade kommunen upp det i förtid

När bageriet Guldkringlan ville hyra en del av fastigheten hamnade avtalet på nytt i blickfånget, men kommunen och fastighetsägaren kunde då inte enas om en lösning. Kommunen ville inte hyra ut i andra hand med så få år kvar på hyresavtalet och Fastighetsbolaget Maskingatan AB, som var ett dotterbolag till Vimmerby Tidnings tidigare ägare och ägdes av Bengt Ingemarsson, ville inte släppa avtalet med kommunen.

– Det är för stökigt att bryta ut en del av hyresavtalet till en annan hyresgäst. Det är bättre att den som hyr lokalerna av oss hyr ut i sin tur. Annars blir det för stökigt. Därför har vi sagt att hyresförhållandet får bestå tills det går ut så att säga. Givetvis förstår vi att kommunen inte vill gå in och investera i anpassningsåtgärder åt en annan hyresgäst i någon annans fastighet. Det ställde vi upp på då. Grundidén från början var att det här skulle bli industri- eller kontorshotell. Vi ville egentligen diskutera ett koncept för att säkerställa, om eller när det dyker upp samma frågor med en annan hyresgäst, att man har en linje att följa, förklarade Dan Edlund, talesperson för fastighetsbolaget, år 2022.

Det här fick kommunen att fatta beslut om att säga upp hyresavtalet i förtid för drygt tre år sedan. Detta för att försäkra sig om att man inte skulle vara hyresgäster längre än till februari 2027.

Kommunen hade då erbjudit sig att köpa sig ur avtalet och betala återstoden av hyresbeloppet, vilket var över tio miljoner kronor.

– Vi hade velat lösa det här tidigare men fastighetsägaren vill inte det, sa Jacob Käll, som var dåvarande ordförande i kommunstyrelsen.

"Finns gemensamma intressen"

Nu har kommunen dock hittat en lösning kring VTT-fastigheten. Kommunen har förhandlat med Christian Ingemarsson, son till Bengt Ingemarsson, och lämnar nu fastigheten den 1 januari 2026.

– Vi har beslutat att ingå en överenskommelse om avflyttning i förtid och går ur vid årsskiftet, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Avtalet skulle annars ha löpt ut i februari 2027.

– Men nu går vi skilda vägar.

Har det varit en svår förhandling?

– Nej, det finns gemensamma intressen här. Fastighetsägaren har en annan hyresgäst som man vill gå vidare med och det finns intresse från oss om att inte vara hyresgäster längre. Vi är ganska överens med nuvarande ägare om den här viljan, säger kommundirektör Ola Karlsson.

Kostnaden för kommunen blir 4 470 000 kronor plus moms.

– Det innebär att vi inte betalar någon driftkostnad de 14 månader som är kvar på avtalet och vi sparar en halv miljon. Vi har betalat förskott för hyran 2026, men behöver inte betala driftkostnad och det sparar vi på det här.

"Känns jätteskönt"

Lars Johansson (V) som sitter för majoriteten i kommunstyrelsen menar att det här gör kommunens ekonomiska situation bättre nästa år.

– Kostnaden är inräknad i år och de här 4,5 miljonerna belastar 2025. Det slipper vi nästa år och den här extra utgiften i år har vi redan tagit hänsyn till i prognosen. Att vi kommer ur det här ett år tidigare är bra för stabiliteten i kommunen framåt kan vi konstatera.

Hur känns det att komma ur det här VTT-avtalet nu?

– Det känns jätteskönt såklart. Vi har ingen nytta av lokalen och avser inte att använda. Vi behöver lägga fokus på andra lokaler. Kommunborna tycker nog också att det är skönt att sätta punkt för det här ärendet, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).

Hur ser ni på det här avtalet i efterhand?

– Det är som med andra avtal för länge sedan, det kanske var rätt där och då. Jag är ganska övertygad om att vi inte kommer skriva den här typen av avtal mer, men där och då tyckte man att det var rätt.