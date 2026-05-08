Så ser det ekonomiska läget ut för kommunen: "Utanför vår kontroll"

Tre månader in på året har kommunen fått en budgetuppföljning. Den visar en prognos på 1,9 miljoner i överskott gentemot budget. – År bakåt i tiden hade vi alltid stora underskott i prognosen i början av året, säger Lars Johansson (V).

Efter flera år av med tuffa budgetar och tunga ekonomiska resultat blev 2025 något helt annat för Vimmerby kommun. Inför 2026 har man också andats betydligt mer optimism.

I somras beslutade man om en budget inför 2026 där överskottsmålet om två procent av skatter och statsbidrag ska nås. Överskottet förväntas landa på ungefär 25 miljoner kronor.

Budgetuppföljningen per siste mars pekar på en prognos på 1,9 miljoner kronor över det budgeterade resultatet. Det största skälet till det stavas VTT-avtalet.

Det var 2007 som kommunen ingick ett 20-årigt hyresavtal med den dåvarande tidningskungen Bengt Ingemarsson. För flera år sedan tog kommunen beslut om att säga upp hyresavtalet i förtid för att försäkra sig om att man inte skulle vara hyresgäster längre än till februari 2027. I december förra året berättade kommunen att man förhandlat fram ett avtal med Christian Ingemarsson, son till Bengt Ingemarsson, och kunde därför lämna fastigheten den 1 januari i år.

Kostnaden för att köpa sig ut ur avtalet blev 4 470 000 kronor plus moms. Kommunen sparade också in en halv miljon kronor på att inte betala någon driftkostnad för de 14 månader som återstod.

– Det känns jätteskönt såklart. Vi har ingen nytta av lokalen och avser inte att använda den. Vi behöver lägga fokus på andra lokaler. Kommunborna tycker nog också att det är skönt att sätta punkt för det här ärendet, sa Eva Kindstrand Ströberg (S) då.

"Prognoser är prognoser"

Att kommunen nu har kommit ur det här utskällda avtalet gör nu störst påverkan på budgeten hos kommunstyrelseförvaltningen. Därefter kommer vakanta tjänster inom samhällsbyggnadsavdelningen.

– Socialnämnden ligger på budget och barn- och utbildningsnämnden ligger -1,5 miljoner så här långt in på året. Nu ska de komma tillbaka med en åtgärdsplan, för det är så det är sagt. Prognoser är prognoser, men det är vad vi har att luta oss emot. Vi har inget annat att utgå från, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Vad säger ni om läget hittills?

– Det är inga alarmerande siffror. Det ser ut som att vi har kontroll på årets budget, men det är ett osäkert läge i världen och det är klart att vi är oroliga för det, säger vice ordförande Peter Karlsson (C).

– År bakåt i tiden hade vi alltid stora underskott i prognosen i början av året. Det känns tryggt att det ser ut så här. Sedan vad som händer i världen är utanför vår kontroll, säger Lars Johansson (V).

"Finns mycket positivt"

En ny skatteunderlagsprognos, som kommit efter den här uppföljningen, var inte lika rolig läsning.

– Det är en minskning med fyra miljoner kronor och kom i förra veckan, så det är inte inräknat i det här. Det är på grund av världsläget och skatteunderlagsprognosen går upp och ned. Det är svårt att förutse, säger Peter Karlsson.

Kommande år ser det dock mer gynnsamt ut, enligt prognosen.

– Det ser bättre och bättre ut för vår del om vi tittar på 2027, 2028, 2029 och 2030. Vi har låg arbetslöshet, många i sysselsättning och företag som går bra. Det finns mycket positivt.

Nästa budgetuppföljning är en tertialrapport och av större modell än den här.