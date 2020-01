Så ser BUN:s bokslut ut att bli: "Insatserna har gett resultat"

Ola Karlsson och Peter Karlsson ser att mycket har gjorts under 2019. Foto: Simon Henriksson

Barn- och utbildningsnämndens röda siffror har blivit något mindre röda. Det preliminära bokslutet för 2019 pekar på -9,9 miljoner kronor. – Vi ser att insatserna som gjorts under året har gett resultat, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson (C).

Barn- och utbildningsnämnden är trots förbättringarna inte nära ett nollresultat.

– Prognosen var minus 15 långt in på året, så vi ser ändå att de insatser som har gjorts har gett resultat. Vi kan inte säga att vi är nöjda, målsättningen är förstås att hålla budget, men vi vill ge uppskattning för att man har tagit tag i det här under året. Nu ser det att bli minus 9,9 miljoner kronor och det kan ändra sig med ett par 100 000 kronor uppåt eller nedåt, säger BUN:s ordförande Peter Karlsson (C).

BUN har gjort underskott varje år i flera års tid.

– Det var minus 14 miljoner 2018 och det blir mindre och mindre, samtidigt som antalet elever har ökat. Vi har gjort stora ansträngningar och genomfört åtgärder, men det är fortsatta utmaningar för oss, säger skolchefen Ola Karlsson.

Ökad förväntan

Barn- och utbildningsnämnden har större hopp om 2020.

– Vi har fört in verktyg, insatser och åtgärder som gör att vår förväntan för 2020 är ett bättre resultat, säger Kjell Alexandersson (M).

Regeringens besked om fem miljarder mer till kommuner och regioner kan förstås betyda mycket för Vimmerby.

– Vi vet inte exakt vad det innebär än, men för en medelkommun ska det ge tolv till 15 miljoner kronor i tillskott. Det som är positivt är att dessa pengar inte är riktade.

Inför 2020 har BUN fått en utökad ram med sex miljoner kronor.