Jacob Käll (C) om det oväntade överskottet. Foto: Arkivbild

Käll om oväntade överskottet: "Väldigt skönt"

I maj såg Vimmerby kommun ut att göra 38 miljoner kronor i underskott. Det preliminära bokslutet visar ett överskott på 29 miljoner.

– Det hänger väldigt mycket på statsbidrag vi inte räknat med, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C).

I maj kom mardrömsprognosen: kommunen såg ut att missa budget med svindlade 57 miljoner kronor. Underskottet pekade mot 38 miljoner kronor, jämfört med de 19 miljoner kommunen budgeterat med i överskott.

Då fanns förstås stora oklarheter kring hur mycket kompensation man skulle få från staten på grund av pandemin, men Marie Nicholson (M) uttryckte att man skulle jubla vid ett nollresultat.

Nu har det preliminära bokslutet kommit och kommunen gör ett överskott på 29 miljoner kronor år 2020.

– Det är jättekul att det är så, men det är som vi har varit inne på tidigare. Det hänger rätt mycket på statsbidrag som vi inte hade räknat med. Det är väldigt skönt att ha med sig ett plus in till det här året. Det är jätteviktigt med tanke på det, säger Jacob Käll (C), ordförande i kommunstyrelsen.

"Ska klara sig på ramen"

Kommunen hade inför 2020 budgeterat med cirka 19 miljoner i överskott. Nu blev det tio miljoner bättre än så.

– Det är väldigt bra att vi har ett sånt överskott, det är givet att det betyder mycket. Det är en betydligt skönare känsla. Vi klarar balanskravet och kan göra avsättning till resultatutjämningsreserven. Dessutom kan vi egenfinansiera en större andel av angelägna planerade stora investeringar framåt.

Den stora orsaken till överskottet är statsbidrag.

– Jag kan inte de exakta siffrorna, men det hänger mycket på statsbidrag.

Var lägger ni in pengarna?

– Vi måste jobba vidare med effektivseringar. Vi har sänkt överskottsmålet och de här pengarna betyder mycket både för oförutsett och investeringar.

Kan det bli mer pengar till socialnämnden?

– Målet är att de ska klara sig på den ram som är lagd just nu.

"Gäller att hålla i"

Förskolan och äldreboendet i Nybble är de stora investeringarna framåt.

– Det är det som ligger närmast, men vi pratar också om en ny skola och det kostar hur mycket pengar som helst. Då behöver vi det här.

Förändrar överskottet något till det här året?

– Det förändrar ingenting. Det gäller att hålla i och öka marginalerna. Att barn- och utbildningsnämnden gjort det så bra är fantastiskt, men det här beror ju väldigt mycket på statsbidragen.

