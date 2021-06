Oppositionsrådet Helen Nilsson vill se utökade satsningar på bland annat elevhälsan och äldreomsorgen. Foto: Simon Henriksson

Nilsson (S) om majoritetens budget: "Saknar en vision"

På det stora hela är Socialdemokraterna tillfreds med majoritetens budget – men det största oppositionspartiet vill bland annat se större satsningar på elevhälsan, arbetsmiljön, äldreomsorgen och kulturskolan.

– Överlag saknar jag en inriktning och en vision. Pengar är inte allt utan det handlar om vägen och vad vi gör för pengarna, säger oppositionsrådet Helen Nilsson (S).

Nilsson anser att både majoriteten och Vänsterpartiet ”anammat” Socialdemokraternas ”sätt att se på saker och ting” i budgetarbetet. När det gäller Vimmerbyalliansens budget saknar oppositionsrådet en berättelse.

– Överlag saknar jag en inriktning och en vision, men det kanske kommer i fullmäktige. Tjänstemännen behöver få veta ett mål och en riktning. Pengar är inte allt, utan det handlar om vägen och vad vi gör för pengarna. Barn och ungas hälsa och äldreomsorgen är saker som vi trycker väldigt starkt på.

"Känner mig ganska nöjd"

Utifrån ramfördelningen som tjänstemännen plockat fram vill S genomföra följande förändringar:

400 tkr till facklig tid

580 tkr till fritidsnämnd

650 tkr till valnämnd

Potten för oförutsedda medel minskas med 2 miljoner och läggs istället på 1,5 miljoner

2,5 miljoner för minskade sjukskrivningar och bättre arbetsmiljö

7 miljoner i en pott under kommunstyrelsen som ska gå till att finansiera olika S-förslag.

– De sju miljonerna ska gå till elevhälsan, barnomsorg på obekväm arbetstid och äldreomsorgen. Där vill vi se ett medarbetarperspektiv och vi kommer lägga en hel del förslag i nämnderna. Men överlag skiljer vi oss inte så mycket åt. Vi lägger lite mer att fördela, men vi lägger inte lika mycket till oförutsett.

Hur uppfattar du majoritetens inriktning?

– Jag tycker att de har anammat vikten av barns hälsa, tänkt till om arbetsmarknaden och de trådar vi har i kommunen som vi måste få ihop för att få bäring. Tankarna om långsiktighet har slagit igenom. De utredningsförslag som vi lade har de tittat på och diskuterat. Jag känner mig ganska nöjd.

Vill satsa på trygghetsboende

Socialdemokraterna vill minska sjuktalen och tror att ett sätt kan vara att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

– Vi vill ha ett projekt där vi tittar över sjuktalen inom äldreomsorgen, högre grundbemanning och förändrade scheman kan leda till att man får ett annat frisktal. Det skulle också ge en bättre kontinuitet för de äldre.

En annan satsning för de äldre är ett nytt trygghetsboende centralt i Vimmerby.

– Vi har velat se det länge och lägger nu förslag om att man planerar för det under 2022. Vi har inte tillsatt några pengar för det utan det får vi återkomma till 2023.

"Måste göra rätt saker"

Även Socialdemokraterna lämnar skatten orörd på 22,36. När S och M höjde skatten med 50 öre under 2015 var löftet att 15 miljoner skulle gå till att beta av kommunens låneberg. Så blir det inte nu – och nästa år kommer låneskulden att öka.

– Jag tycker att vi fortfarande har en hög skattesats och har bekymmer med att vi beräknade en avbetalning på 15 miljoner när vi höjde skatten, men det är försvunnet nu. Det kommer bli mycket lån i samband med de nya stora investeringarna.

Hur ser du på kommunens ekonomi i stort?

– Det är skapligt bra tycker jag. Vi har fått bäring på en del saker som bostadsbyggandet och på Krönsmon, samtidigt tappar vi fortsatt lite folk och vi måste fortsätta jobba för att fritiden är bra i Vimmerby. Att människor trivs i Vimmerby är det viktigaste. När det gäller skatten måste man överleva och få sina verksamheter att gå runt först och främst, men man ska inte ta ut mer pengar än behovet säger. Vi måste göra rätt saker för pengarna. Det handlar inte om att springa fortare utan att springa rätt.

Socialdemokraterna lade även åtta förslag på olika utredningsuppdrag. Samtliga fick nej.

– Majoriteten anser att det kom in för sent. Vi lämnade in dem 16 mars så det har varit ganska god tid. Men men, vi får skriva motioner om det istället.

Här är samtliga utredningar som S vill se:

Ta fram en plan för att avskaffa delade turer, samt bättre helgscheman tillsammans med de fackliga organisationerna

Undersöka hur ett införande av 80-90-100 skulle se ut

Ta fram en strategi för att alla ska klara skolan

Se över vilka platser som man kan aktivitetsparker

Hur kan kulturskolan nå nya grupper

Hur kan man bredda utbudet på kulturskolan och vilka aktörer kan man utveckla samarbetet med både inom kommunen och externt

Ta fram en förvaltningsövergripande strategi för ungas hälsa

Hur kan Agenda 2030 utifrån aspekterna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet finnas med i framtagandet av ny översiktsplan?

Här kan du läsa mer om majoritetens förslag och här kan du läsa om majoritetens resonemang om skattesatsen.

