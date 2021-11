Uppgifter: Tidigare VIF-profilen på väg till Gullringen – uppges få dubbelroll

Karlo Goranci, med ett förflutet som spelare i Vimmerby IF under division 2-tiden, har under den gångna säsongen varit spelare i division 3-laget Hvetlanda GIF och tränare för HM IS två divisioner längre ner i seriesystemet.

Nu uppger Vimmerby Tidning att Karlo Goranci blir spelande tränare i Gullringens GoIF 2022.

”Det är ingenting jag vill prata om nu”, säger Karlo Goranci till VT.

Patrik Wärnehall i Gullringens sportgrupp är förtegen kring uppgifterna om Karlo Goranci.

”Jag har inga kommentarer till det”, säger Patrik Wärnehall i sportgruppen till VT.