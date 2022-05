Gullringen vann stort trots tappad 2–0-ledning: ”Klart bättre laget”

Gullringens GoIF tappade en 2–0-ledning till 2–2 i upptakten av andra halvlek. Sedan bet gulsvart ifrån och tog sin tredje raka seger via 5–2 mot jumbon Ölmstads IS. – Vi är det klart bättre laget, säger spelande tränaren Karlo Goranci.

Jesper Wärnehall och Sebastian Swartz satte varsitt mål i första halvlek och Gullringen gick in till paus med en tvåmålsledning borta mot nollpoängaren Ölmstad.

– Vi kontrollerade spelet klart i första halvlek klart, kom igång ordentligt efter 20 minuter och gjorde två mål. Vi hade matchen under kontroll och snackade ihop oss i paus. De spelade med en trebackslinje och ett femmannamittfält så deras taktik gick rakt in i våra händer med tanke på sättet som de spelade på, säger Karlo Goranci.

Kalldusch efter paus

Gullringen fick en kalldusch som hette duga i början av andra halvlek. Ölmstad reducerade till 1–2 i minut 50 och kvitterade till 2–2 fem minuter senare.

– De fick in ett dunderskott som gick ribba in fram till 1–2. De är farliga på fasta situationer och har en back som kastar stenhårda inkast som går rakt in i boxen, de är farligare än hörnor och. Långa inkast är de svåraste att försvara sig mot och det var så de gjorde 2–2. Bollen touchade någon spelare och gick in i bortre burgaveln, säger Goranci.

Gullringen repade mod och återtog sin tvåmålsledning inom kort. Karlo Goranci sköt 3–2 två minuter efter Ölmstads kvittering och Ibrahim Doumbia, nyförvärvet från IFK Tuna, fyllde på med 4–2 när en timme var spelad.

– Ett lag som har förlorat fyra raka matcher mår inte så bra och har ingen direkt harmoni. Deras självförtroende dör när de släpper in 2–3 kort efter 2–2. Efter 2–4 spelar vi av matchen på ett bra sätt, säger Goranci.

Med några minuter kvar av ordinarie tid fastställde Ricky Gustafsson slutresultatet till 5–2.

– Vi är det bättre laget och ska vinna matchen. Tråkigt att släppa in två mål men vi vinner och det är det viktigaste.

Derby på fredag

Gullringen kliver i och med dagens seger upp på tio poäng, lika många poäng som kommande motståndare Djursdala. Gullringen och Djursdala möts på Gullemon på fredag.

– Kul med derby. Jag såg att de hade många avbräck i dag. Ett derby är ett derby och allt kan hända så jag förväntar mig en hård kamp där vi går in som favoriter.

Ibrahim Doumbia förtjänade beröm för sin insats.