Lottat i Toyota Cup – här är de lokala lagens motstånd

Kvalet avslutades med matchen mellan IFK Tuna och HM IS på tisdagskvällen. Nu är också lottningen utförd till den första omgången av slutspelet.

Flera lokala lag deltar i cupen och nu är det klart vilka som ska mötas.

Division 3-laget Vimmerby IF och division 4-laget Gullringens GoIF går in först i det här cupsteget och för VIF väntar bortamatch mot just Hjältevad/Mariannelund.

Gullringen å sin sida får åka till Bökensved för att möta division 5-laget IFK Västervik.

Även division 4-laget Hultsfreds FK går in i cupen nu och där väntar bortamatch mot IF Eksjö Fotboll.

Oklart när matcherna spelas

Även på damsidan är det nu lottat för den första omgången. Endast division 2-laget Tjust IF FF och division 3-laget Västerviks Damfotboll deltar. Tjust ska åka till Holsbybrunn för att möta Holsby SK. Västerviks Damfotboll ställs mot Lommaryds IF på bortaplan.

Exakt när matcherna kommer spelas är oklart.