Vimmerbytalangen skriver tvåårsavtal med LFC

Tyra Andersson började spela fotboll i Vimmerby IF som sexåring. Under 2022 valde Tyra, som då slagit sig in i VIF:s a-lag, att flytta till Linköping för en plats i LFC Akademi.

Under 2023 debuterade hon i damallsvenskan. Debuten blev minnesvärd. Tyra Andersson gjorde två mål i storsegern mot IFK Kalmar. Under de senaste åren har 18-åringen också vräkt in mål i LFC:s F19-lag.

Nu ska hon vara med och konkurrera på allvar i Linköpings FC:s a-lag när Damallsvenskan 2025 drar igång.

– Det känns jättekul och spännande att skriva på ett längre kontrakt med LFC. Ett steg i rätt riktning som kommer vara både lärorikt och utvecklande. Det jag ser fram emot mest inför 2025 är att få mer förtroende och därmed mer speltid för att visa vad jag går för. Jag ser även fram emot ett år tillsammans med laget under året där vi utvecklas och gör en bättre säsong än i fjol, säger Tyra Andersson i ett pressmeddelande på klubbens hemsida.

"Ger alltid 100 procent"

Jonne Kunnas, huvudtränare för LFC, är glad över kontraktet med Tyra Andersson.

– Det är viktigt för oss att vi kan hjälpa unga spelare att utvecklas och ta nästa steg i sina karriärer. Tyra är ett bra exempel på en spelare som alltid ger 100 procent och anstränger sig till fullo i varje aktion. Hon har redan bevisat att hon kan orsaka mycket farligheter i motståndarnas straffområden på damallsvensk nivå och vi är säkra på att hon kommer att fortsätta ta viktiga steg i sin utveckling. Det är väldigt kul att Tyra som är från vår egen akademi fortsätter med oss ​​de kommande två åren, säger han.