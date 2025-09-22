22 september 2025
Här är nästa värvning till nya futsallaget: ”Hamnar sällan under press”

Futsalspecialisten Armend Mahmutaj är klar för SK Lojals nya futsallag. Foto: Bildbyrån

Här är nästa värvning till nya futsallaget: "Hamnar sällan under press"

FOTBOLL 22 september 2025 18.40

SK Lojal har presenterat nästa spelare som tar plats i föreningens nystartade futsallag. Det handlar om futsalspecialisten Armend Mahmutaj.

Venaklubben SK Lojal kommer ställa upp med ett herrlag i seriespel i futsal i vinter. Nu är klubben mitt uppe i processen med att presentera vilka spelare som ska representera laget i seriespelet. 

Ahmed Tarabeih kliver in i rollen som spelande tränare. Rickard Thuresson presenterades på söndagen, Haris Dreco vid lunchtid på måndagen och senaste värvningen är Armend Mahmutaj, en spelare som har spelat futsal med lag i Kalmartrakten de senaste åren. Mahmutaj kommer även att ha rollen som assisterande tränare under säsongen. 

”SFL-meriterade Armed Mahmutaj har en spelstil som passar futsal perfekt. Han är snabb, teknisk och kan komma till avslut både snabbt och distinkt. Är väldigt trygg med bollen och hamnar sällan under press. Vi hoppas att han bjuder vår publik på många minnesvärda ögonblick”, skriver SK Lojal futsal på sociala medier. 

