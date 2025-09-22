Här är nästa värvning till nya futsallaget: ”Hamnar sällan under press”

Venaklubben SK Lojal kommer ställa upp med ett herrlag i seriespel i futsal i vinter. Nu är klubben mitt uppe i processen med att presentera vilka spelare som ska representera laget i seriespelet.

Ahmed Tarabeih kliver in i rollen som spelande tränare. Rickard Thuresson presenterades på söndagen, Haris Dreco vid lunchtid på måndagen och senaste värvningen är Armend Mahmutaj, en spelare som har spelat futsal med lag i Kalmartrakten de senaste åren. Mahmutaj kommer även att ha rollen som assisterande tränare under säsongen.

”SFL-meriterade Armed Mahmutaj har en spelstil som passar futsal perfekt. Han är snabb, teknisk och kan komma till avslut både snabbt och distinkt. Är väldigt trygg med bollen och hamnar sällan under press. Vi hoppas att han bjuder vår publik på många minnesvärda ögonblick”, skriver SK Lojal futsal på sociala medier.