Lojal utan chans i jakten på SM-titeln på ovana underlaget

SK Lojal spelade SM i Beach Soccer i Vetlanda i helgen och förlorade samtliga tre matcher. Foto: Svenska Fotbollförbundet

SK Lojals skickliga futsallag gick bet i jakten på SM-titeln i beachfotboll i Vetlanda. Det slutade med tre raka förluster på det ovana underlaget. – Man såg tydligt att vi mötte folk spelat strandfotboll tidigare, säger Lojals spelande tränare Ahmed Tarabeih.

SM i beach soccer avgjordes i Vetlanda i helgen. SK Lojal, futsallaget som dominerade och vann division 2 i vintras, fick frågan från arrangören Vetlanda United om att vara med för några månader sedan och tackade ja till erbjudandet.

– Jag skrev till grabbarna och kollade läget för att se om vi skulle vara med. Fotboll på sand ­– och vi tänkte ”en boll kan vi hantera så det är klart att vi ska vara med och testa, säger Ahmed Tarabeih.

Lojal var det sjätte laget som tackade ja och såg till att SM-tävlingen gick att genomföra. Det man lockades av var det fina förstapriset i form av en resa till Portugal för att representera Sverige i Champions League.

"Visste att det inte kommer gå"

I gruppspelet ställdes Lojal mot Bemannia FC och Norsjö IF och förlorade båda matcherna med klara siffror: 3–9 mot Bemannia FC och 2–7 mot Norsjö IF.

– Vi var på plats lite innan vår första match och såg matchen mellan Vetlanda United och Sommen som slutade 17–5. Vi visste redan där att det inte kommer gå och det gick inte så bra. Vi mötte de tidigare svenska mästarna i första matchen. Vi höll ihop det bra i första perioden och sedan rann det iväg till 9–3. Även i andra matchen började vi bra innan det rann iväg till 7–2. Där var det lite jämnare, men de var skickligare vid målet och på sista tredjedelen. Man ser att vi möter folk som har spelat strandfotboll tidigare, säger Ahmed Tarabeih.

Lojals taktik med att ta med sig futsaltänket till stranden gick inte vägen.

– Det var så vi försökte spela, men det går inte att hålla bollen på marken. Du måste hela tiden upp med bollen i luften.

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"En engångsgrej"

Efter de dubbla förlusterna spelade Lojal en placeringsmatch mot Sommen på söndagen.

– Den gick lite bättre. Vi hade inte trupp och fick låna in några spelare. Enock Jörgensen och Esrom Habtom från VIF ställde upp och spelade med oss. Vi mötte lite bekanta ansikten med några spelare från Mjölby som vi har mött ute, Gustavo Borges som spelar i Gullringen och Alberis Da Silva som var Kisas tränare för några år sedan.

Lojal förlorade placeringsmatchen med 4–8 och lämnade Vetlanda med tre raka nederlag.

Vad tänker du kring erfarenheten av att spela en sån här turnering?

– Jag tänker bara att det är en rolig sak och en rolig upplevelse att spela SM. Om du frågar om vi kommer göra det igen? Nej, det tror jag inte.

Är du säker?

– Ja, det var en engångsgrej. Ska vi göra det så måste vi lägga ner tid på träning. Vi tänkte träna lite på sandplanen vid Hagadal inför turneringen, men det blev aldrig av så vi åkte bara dit och gjorde det bästa av situationen.

"Synd att han spelar med oss"

Den Lojalspelare som stack ut och förtjänade beröm för sina insatser var målvakten Belmin Hrustic.

– Det är egentligen synd att han spelar med oss, han borde ha spelat med något annat lag. Han var sjuk i huvudet. Utan Belmin tror jag att förlustsiffrorna hade blivit mycket större. Alla var helt okej, men Belmin stack ut.

Lojal får ladda om för vinterns futsal där man går in som nykomling i division 1. Första seriematchen spelas i oktober och Lojal ställs mot FC Real Internacional, Alif FIF, FK Kalmarsund, Vaggeryd United BK och Assyriska FC Jönköping.