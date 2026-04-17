Matchvinnaren efter derbyt: "Det närmaste vi kommer Allsvenskan"

Mållöst i en dryg timme. Då klev Armend Mahmutaj fram och publiken exploderade. – Jag sa det till Enock (Jörgensen) att det här är nog det närmaste vi kommer Allsvenskan. En fantastisk vinst inför så mycket folk, säger han.

Armend Mahmutaj hade liksom resten av Vimmerby IF svårt att skapa riktigt heta chanser mot ett väl försvarande Hjorted/Totebo. Efter 45 minuter var det mållöst och i början av andra halvlek vaskade gästerna fram ett par hyggliga lägen att öppna målskyttet.

Men det var Mahmutaj som skulle bli matchvinnare. Melker Johansson förarbetade och VIF:s nyförvärv var säkerheten själv när han rullade in ledningsmålet.

– Det var bara att trycka in bollen, säger han ett par minuter efter slutsignalen.

Efteråt stod han för ett speciellt målfirande, inspirerat av en fransk storspelare.

– Det var väl ett försök till en Griezmann år 2020, säger han och skrattar.

"Pressen var på oss"

Han lyfter fram fysiken som en avgörande detalj i det jämna och heta derbyt.

– Fysiken hjälper oss. I andra halvlek velade det lite fram och tillbaka och vi blev lite stressade när målet inte kom, men det hjälper att vi har bra fysik, säger han.

Känner ni ett favoritskap i en sådan här match?

– Ja, så är det absolut. De kommer från division fem och vi från division tre och tidigare division två. Det är klart att pressen var på oss.