Gustav kallad till läger med Smålandslaget: ”Betyder mycket”

Vimmerby IF-talangen Gustav Danielsson är uttagen till ett matchläger med Smålandslaget i fotboll i november. Foto: Privat

15-årige Vimmerby IF-spelaren Gustav Danielsson från Södra Vi är kallad till ett matchläger med Smålandslaget i november. – Det känns bra, säger fotbollstalangen.

Fotbollsspelaren Gustav Danielsson blev i somras uttagen som reserv till utvecklingslägret i Halmstad, men han kallades inte in då.

Nu har distriktsförbundskaptenerna i Småland kallat till en distriktssamling som genomförs på Jordbrovallen i Jönköping lördagen den 15 november.

En av de 34 spelarna som tar plats i Smålandslaget är just Gustav Danielsson från Vimmerby IF. Han är den enda killen från VIF som är kallad till matchlägret i Jönköping.

– Jag fick beskedet i tisdags och blev först lite chockad. Vi hade en samling med teori och träningar i Lindsdal för ett tag sedan och jag trodde inte att jag skulle ha någon chans att komma med, men jag kom med ändå. Det var massa andra bra spelare som var mycket, mycket bättre än mig på samlingen, säger Gustav Danielsson.

"Jag ska göra mitt bästa"

Smålandslaget kommer genomföra ett gemensamt träningspass på förmiddagen och spelarna kommer därefter delas upp i två lag som spelar varsin match mot distriktslaget från Östergötland.

– Jag hoppas att det ska gå bra och jag ska göra mitt bästa. Det betyder mycket för mig och min fotboll, säger Gustav Danielsson.

Gustav Danielsson går i årskurs nio på Astrid Lindgrens skola och börjar gymnasiet till hösten.

– Jag har funderingar på att gå fotbollsgymnasium, annars finns fotbollsprofilen i Vimmerby.

Gustav Danielsson är fostrad i Södra Vi IF och valde inför årets säsong att göra ett klubbyte för att representera Vimmerby IF.

– Jag trivs bra. Jag har spelat i Vimmerby i ett år och nu börjar andra året.

Vad märker du för skillnader mellan föreningarna?

– Det känns som att man satsar lite mer på fotbollen i Vimmerby. De som är där vill komma någonstans med sin fotboll.

LÄS ÄVEN: Alice Kennmark från Vimmerby IF är uttagen till Smålandslagets matchläger på flicksidan.