Alice Kennmark uttagen i Smålandslaget: "Känns väldigt bra"

Vimmerby IF-talangen Alice Kennmark är uttagen till Smålandslaget i fotboll. Foto: Privat

Alice Kennmark är en lovande talang inom både fotboll och ishockey. Nu har hon bestämt sig för att satsa på fotbollen – och är uttagen till Smålandslaget. – Jättekul! Det känns väldigt bra, säger 15-åringen.

I mitten av november samlas Smålandslaget flickor födda 2010 för match mot Östergötland.

Då med Alice Kennmark från Vimmerby IF i truppen.

– Jag blev lite förvånad. Jag var på en uttagning i våras och en under hösten och vet ju att det är väldigt många duktiga spelare med, men det känns jättekul såklart, säger 15-åringen.

"Blev för mycket"

Att få representera Smålands färger är egentligen inget nytt.

I fjol var Alice med som målvakt – i ishockey.

– Jag kom rätt långt inom hockeyn också men det blev för mycket till slut. Jag har valt att satsa på fotbollen nu för att jag verkligen brinner för det och vill komma så långt som möjligt, säger hon.

Stannar i Vimmerby

Nästa år börjar Alice Kennmark gymnasiet och just nu lutar det åt att fotbollstalangen blir kvar i Vimmerby.

– Jag tror att jag kommer stanna kvar. Det är en väldigt stor omställning att flytta och jag tror att det blir bäst för mig mentalt att vara kvar här.